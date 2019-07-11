İmzayı atan Donald Trump'tan ilginç açıklama: Böbreğin kalpte çok özel bir yeri var

Yaptıkları ve açıklamalarıyla ülkesinde sürekli alay konusu olan ABD Başkanı Donald Trump yeniden sosyal medyada gündem oldu.

Trump, böbrek hastaları ve organ nakli bekleyenleri ilgilendiren bir başkanlık kararnamesine imza attı.

"Böbreğin çok özel bir yeri var"

Kararnameyle birlikte böbrek hastalıklarının son evreye gelmeden önlenmesi ve tedavilerin ucuzlatılması gibi yeni adımların hayata geçirilmesi bekleniyor.

Washington’da Uluslararası Ticaret Merkezi’nde konuşan Trump, "Böbrek konusunda çok çalıştınız. Çok özel. Böbreğin kalpte çok özel bir yeri var, bu inanılmaz bir şey” dedi.

Trump'ın böbrekle ilgili bu açıklamaları ise kısa süre içerisinde ABD basını ve sosyal medya kullanıcıları arasında gündem oldu.