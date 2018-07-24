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İmzalar toplandı! CHP kurultaya gidiyor

CHP'li Yaşar Tüzün kurultay için yaptığı açıklamada, "Kurultay için yeterli sayıda imza toplandı, MYK üyeleri görebilir" dedi.

24 Temmuz 2018 Salı 18:13
İmzalar toplandı! CHP kurultaya gidiyor

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için gerekli olan yeter sayıda imzaların toplandığını bildirdi. CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından İnce'ye yakın parti içi muhalefet genel başkan seçimli olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başlamıştı.

Tüzün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 1700'ye kadar imza almaya devam edeceğiz" dedi.

Görmek isteyen MYK üyelerinin istediği saatte imzaları görebileceğini belirtti. CHP tüzüğüne göre seçimli olağanüstü kurultay için toplam delegelerin yarısının noterli imzası gerekiyor. Muhalifler bu sayının yaklaşık 625 olduğunu belirtiyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 18:13
  1. Bilecik
  2. CHP
  3. Yaşar Tüzün

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  • SEVRASERSEVRASER38 dk önce
    EEE KILICDAROGLU SIMDI BASACAKLAR SENIN HASAS NOKTANA AY AY GELIYOR KURULTAY VAY VAY KEMAL BEY.
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