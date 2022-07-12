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Avrupa İmzalar atıldı: Hırvatistan resmen Euro para birimine geçiyor
Avrupa

İmzalar atıldı: Hırvatistan resmen Euro para birimine geçiyor

Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023 itibarıyla euro para birimine geçmesi için imza töreni yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 16:42:00 -
İmzalar atıldı: Hırvatistan resmen Euro para birimine geçiyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi binasında yapılan törene Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Komisyonun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, AB Dönem Başkanı Çekya'nın Maliye Bakanı Zbynek Stanjura ve Hırvatistan Maliye Bakanı Zdravko Maric katıldı.

Böylece Hırvatistan, 27 üyeli Birliğin Euro Bölgesine kabul edilen 20'nci üyesi oldu.

AB Komisyonu, 1 Haziran'da 2013'ten beri AB üyesi olan Hırvatistan'ın gelecek yılın başında euroya geçmeye hazır olduğunu bildirmişti.

Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe de 16 Haziran'da Hırvatistan'ın gerekli kriterleri yerine getirdiğini, ülkenin 1 Ocak 2023'ten itibaren euro para birimine geçebileceğini açıklamıştı.

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