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İmzalar atıldı! Artık her uçakta olacak

HAVELSAN ve Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ arasında "Kabin İçi Eğlence Sistemleri ve İnternet Hizmeti" ortak girişim şirketi kurulmasına yönelik imzalar atıldı.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:24
İmzalar atıldı! Artık her uçakta olacak

 

THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman, Eurasia Airshow'da yaptığı konuşmada, THY'nin 2020'den sonra alacağı uçakların çoğunda bu sistemin kullanılacağını belirterek, şirketin yurt dışı açılımları için de Eurasia Airshow'da görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

THY'nin 40'tan fazla uçağında bu sistemin kullanıldığını ifade eden Karaman, sistemin yazılımında HAVELSAN'ın, donanımında ise THY Teknik AŞ'nin görev aldığını böylelikle ortak bir ürün çıkardıklarını bildirdi.

THY İLE HAVELSAN'DAN ORTAK ŞİRKET

Karaman, bu projeyi THY'nin bir şirketi oldukları için değil, piyasa devlerinden biri oldukları için aldıklarına dikkati çekerek, "Hem fiyat hem kalite anlamında dünyada bu hizmeti veren sayılı şirket var" ifadesini kullandı.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da bugüne kadar söz konusu sistem için HAVELSAN ve THY Teknik AŞ'nin kendi ticari kimlikleriyle çalışmalarını yürüttüğünü belirterek, bundan sonra yeni kurulan şirketin sadece havacılıkta değil demiryolları ve karayollarında da önemli bir pazar potansiyeline sahip olacağını söyledi.

Atalay, teknik olarak piyasayı domine edenlerden daha iyi bir çözüm sunduklarını vurguladı.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 15:24
  1. Karaman
  2. Uçak yolculuğu
  3. Türk Hava Yolları
  4. HAVELSAN

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