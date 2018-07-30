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İmza süresi doldu... Muharrem'den yine ses yok

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek amacıyla yola çıkan Muharrem İnce'nin taraftarları sürenin dolmasına rağmen sessiz kalınmasına tepki gösterdi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 19:07
İmza süresi doldu... Muharrem'den yine ses yok

CHP'de Muharrem İnce taraftarları kurultay için 17.30'a kadar noterlere gidip imza vermesi gerekiyordu.

1250 DELEGE VAR

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1250 kurultay delegesi var. Partinin olağanüstü kurultaya gitmesi için bu sayının salt çoğunluğunun imza vermesi gerekiyor. Bu durumda en az 625 imza toplaması gereken İnce tarafı, hedeflerinin 625'ten daha fazla olduğunu ifade etmişlerdi.

24 HAZİRAN SESSİZLİĞİ

17.30'dan birkaç dakika geçmesine rağmen bir açıklama yapılmayınca, İnce destekçileri 24 Haziran gecesini hatırlatarak "yine sessizlik" "yine mi kandırıldık" geyikleri döndürdü.

İNCE TARAFTARLARI 18'DE AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan kurultay için imza toplayam Yaşar Tüzün ve Gaye Usluer, imzaların perşembe günü Genel Merkez'e teslim edileceğini açıkladı.

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 19:07
  1. CHP
  2. Muharrem İnce
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

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