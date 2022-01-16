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Ekonomi İMÜ personel alıyor
Ekonomi

İMÜ personel alıyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara, karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte toplam 17 (on yedi) sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 14:17:00 -
İMÜ personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ilgililerin, 14.1.2022 günü izleyen 15 (on beş) gün içinde eDevlet üzerinden İstanbul Medeniyet Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek ilgililerin silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru yapacak tüm adayların “Barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Döküm Belgeleri”ni “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “SGK Bilgisi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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