İMÜ personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ilgililerin, 14.1.2022 günü izleyen 15 (on beş) gün içinde eDevlet üzerinden İstanbul Medeniyet Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek ilgililerin silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru yapacak tüm adayların “Barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Döküm Belgeleri”ni “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “SGK Bilgisi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

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