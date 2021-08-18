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Ekonomi İMÜ akademik kadro alacak
Ekonomi

İMÜ akademik kadro alacak

İstanbul Medipol Üniversitesi akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 14:34:00 -
İMÜ akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 01.09.2021 tarihine kadar ilgili akademik birime şahsen veya posta yoluyla yapılacak. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitenin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi       : 18.08.2021

Son Başvuru Tarihi        : 01.09.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 03.09.2021

Sınav Tarihi     : 08.09.2021

Sınav Sonuç Tarihi      : 09.09.2021

Başvurular ilgili Müdürlüğe/Dekanlığa yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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