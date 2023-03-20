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Dünya İmran Han'ın partisindeki siyasetçinin aracına saldırı: 10 ölü
Dünya

İmran Han'ın partisindeki siyasetçinin aracına saldırı: 10 ölü

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) mensubu Atıf Munsif Han'ın aracına düzenlenen saldırıda 10 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 22:58:00 -
İmran Han'ın partisindeki siyasetçinin aracına saldırı: 10 ölü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) mensubu Atıf Munsif Han'ın aracına düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Dawn gazetesindeki habere göre, Abbottabad şehrinde eski eyalet bakanlarından Munsif Han Cadun'un oğlu ve PTI Bölge Sorumlusu Atıf Munsif Han'ın aracı, silahlı bir grubun saldırısına uğradı.

10 kişi hayatını kaybetti

Saldırıda, Atıf Munsif Han dahil 10 kişi yaşamını yitirdi. Polis, olayın eski bir düşmanlığa dayandığından şüpheleniyor. PTI'dan çok sayıda siyasetçi saldırıya tepki göstererek, olayın aydınlatılmasını istedi.

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