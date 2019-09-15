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İmran Han: Nükleer çatışma çıkar, ölümüne savaşırız!

Pakistan Başbakanı İmran Han Hindistan'a karşı nükleer güç kullanabilecekleri ihtimalini bir kez daha dile getirdi.

15 Eylül 2019 Pazar 19:11
İmran Han: Nükleer çatışma çıkar, ölümüne savaşırız!

Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire’ye konuşan Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'a karşı nükleer güç kullanma ihtimalini yeniden dile getirdi. Han, konvensiyonel bir savaş kaybedilmesi halinde, vatandaşlarının ölümüne savaşacağını söyledi.

Han konuşmasında, ''Keşmir'deki sekiz milyon Müslüman neredeyse altı hafta boyunca kuşatılmakta. Bunun neden Hindistan ve Pakistan arasında gerilime neden olmasının sebebi, Hindistan'ın yapmaya çalıştığını bildiğimiz şey... Dikkati yasadışı ilhaklarından ve Keşmir'de yaklaşmakta olan soykırımlarından saptırmak.'' ifadelerini kullandı.

Nükleer savaş uyarısı

Kendisinin bir savaş karşıtı olduğunu belirten Han, savaşların hiçbir sorunu çözemeyeceğine inandığını söyledi. Han, Pakistan'ın asla 'savaşı ilk başlatan' olmayacağını ifade etti. İki ülke arasında olabilecek nükleer savaş ihtimali konusunda uyarıda bulunan Han, iki nükleer gücün geleneksel yöntemlerle yapılan bir savaşta nükleer yöntemler kullanabileceğini söyledi.

Gerilimin potansiyel bir felakete dönüşebileceği uyarısında bulunan Han, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Allah korusun... Eğer geleneksel yöntemlerle (konvansiyonel) bir savaşa girer ve kaybedilirse iki seçenek vardır. Ya teslim olursunuz ya da özgürlüğünüz için ölümüne savaşırsınız. Pakistanlıların özgürlük için ölümüne savaşacaklarını biliyorum. Nükleer silahlı bir güç ölümüne savaşmaya karar verirse sonuçları olur.''

Komşu Hindistan'la her türlü meseleyi diyalog yoluyla çözmeye hazır olduklarını belirten Han, ''Uygar komşular olarak Keşmir konusundaki farklı yaklaşımlarımızı siyasal bir çözümle çözmek yerine Hindistan bizi FATF (Mali Eylem Görev Gücü) kara listesine aldırmak için çabalıyor.'' dedi.

Han daha önce de uluslararası toplumu iki ülke arasındaki çıkabilecek bir nükleer savaş ihtimali konusunda uyararak Keşmir meselesinin çözümüne yardımcı olmalarını istemişti.

 

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 19:11
  1. Pakistan
  2. Hindistan

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