İmralı heyeti hangi tarihte, kimlerle ziyareti gerçekleştirecek? Terörsüz Türkiye sürecinde hazırlıklar sürüyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, İmralı Adası'na yapacağı kritik ziyaretin tarihi netleşiyor. Görüşmenin en önemli konusu ise terör örgütü YPG olacak.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir viraj daha aşıldı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı'daki terörsitbaşı Abdullah Öcalan ile görüşme kararı aldı.

İmralı'ya gitmeyeceklerini açıklayan CHP ile Yeniden Refah Partisi oylamaya katılmadı. Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nden oluşan yeni yol grubu ise oylama sırasında çekimser kaldı.

HANGİ İSİMLER İMRALI'YA GİDECEK?

Mevcut tabloda İmralı'ya AK Parti'den Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP'den Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti'den Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit gidecek.

HEYET İMRALI'YA NE ZAMAN GİDECEK?

Heyetin yarın ya da salı günü İmralı'ya gitmesi planlanıyor. Yolculuk ve görüşmeye ilişkin organizasyon MİT tarafından yapılacak. Milletvekillerinin İmralı'ya İstanbul'dan helikopter ile geçmesi planlanıyor.