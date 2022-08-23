İmparatorun kalbi yüzyıllar sonra ülkesine getirildi

Brezilya’nın ilk imparatoru 1. Dom Pedro’nun kalbi yüzyıllar sonra ülkesine döndü. İmparatorun kalbi altın vazoyla başkent Brasilia’ya kadar askeri uçak eşliğinde götürüldü. Altın vazo Brezilya’nın bağımsızlığının 200. yılı kutlamaları için Portekiz’den getirildi. Rio de Janeiro'da 8 Eylül’e kadar sergilenecek olan altın vazo ardından Portekiz’e geri götürülecek.

PORTEKİZ’DE HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

1. Pedro, 1822 yılında Portekiz parlamentosundan bağımsızlığını ilan ederek Brezilya’nın ilk imparatoru olmuştu. Birkaç yıl sonra kızının Portekiz tahtına geçmesine yardım etmek için Portekiz’e geri döndü ve burada 35 yaşındayken tüberkülozdan hayatını kaybetti.

KALBİ ALTIN VAZODA SAKLANIYOR

Dom Pedro, vasiyetinde, ölümünün ardından kalbinin vücudundan çıkarılıp mumyalanarak Porto’da saklanmasını istedi. İsteği yerine getirildi, mumyalanan kalp "Our Lady of Lapa" kilisesinde saklandı. Vücudu ise 1972’de, Brezilya'nın bağımsızlığının 150. yıldönümünde ülkesine götürüldü. Ve São Paulo’ya gömüldü. İmparator’un mumyalanan kalbi, altın vazoda çürümeyi önleyen Formaldehit’in içinde tutuluyor.