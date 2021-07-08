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Ekonomi IMF'den Suudi Arabistan açıklaması
Ekonomi

IMF'den Suudi Arabistan açıklaması

IMF, Suudi Arabistan ekonomisinin bu yıl yüzde 2,4 ve gelecek yıl yüzde 4,8 büyüyeceği tahmininde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 22:42:00 -
IMF'den Suudi Arabistan açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF), Suudi Arabistan ekonomisinin bu yıl yüzde 2,4 ve gelecek yıl yüzde 4,8 büyüyeceği tahmininde bulundu.

IMF'den yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonunun tamamlandığı bildirildi.

Ülke ekonomisinin iyi toparlandığı belirtilen açıklamada, 2020'nin ikinci yarısında başlayan petrol temelli olmayan toparlanmanın bu yıl yüzde 4,3 olarak öngörülen petrol temelli olmayan büyümeyle devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, merkezi yönetim mali konsolidasyonunun büyüme üzerinde bir engel oluşturacak olsa da bunun yüksek Kamu Yatırım Fonu yatırımları ve güçlü özel taleple dengelenmesinin beklendiği kaydedildi.

Ülkede bu yıl petrol temelli gayrisafi yurtiçi hasılada (GSYH) yüzde 0,4'lük daralma beklendiğine işaret edilen açıklamada, genel olarak GSYH'nin bu yıl yüzde 2,4 ve gelecek yıl yüzde 4,8 artmasının beklendiği bildirildi.

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