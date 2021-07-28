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Ekonomi IMF’den Çin’e soğuk duş
Ekonomi

IMF’den Çin’e soğuk duş

Uluslararası Para Fonu (IMF), “Temmuz Ayı Dünya Ekonomik Görünümü”nde Çin’in bu yıl için yapılan büyüme tahminini Nisan ayına göre 0,3 puan aşağı çekti.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 17:02:00 -
IMF’den Çin’e soğuk duş

 Yeni Akit  Ankara 

Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 8,1 ve gelecek yıl yüzde 5,7 büyümesini beklediğini açıkladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlanan “Temmuz Ayı Dünya Ekonomik Görünümü”nde bu yıl için yapılan söz konusu tahmin Nisan ayına göre 0,3 puan aşağı çekildi. IMF’nin raporunda dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin’in geçen yıl pozitif büyüme gerçekleştiren tek büyük ekonomi olarak yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdüğü ve ekonomisinin kapsamlı bir şekilde toparlanmasıyla birlikte bu yıl da büyüme oranının yüzde 6’nın üzerinde olacağı kaydedildi.

Öte yandan, IMF, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 6 ve gelecek yıl yüzde 4,9 büyüyeceği tahmininde bulundu.

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