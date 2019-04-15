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IMF tehdidine yerli ve milli roketle cevap! ABD bastırdıkça Türkiye yükseliyor

KAFKASSAM Başkanı Hasan Oktay, S-400’ler nedeniyle ABD’nin ekonomik yaptırım uygulayacağı ve Türkiye’nin IMF’nin kapasını çalmaya zorlanacağı açıklamasına tepki gösterdi. ABD’ye en güzel cevabın Türkiye’nin yerli namlu ve roket üretimine başlaması ile verildiğini söyleyen Oktay, “ABD bastırdıkça Türkiye yükseliyor” dedi.

15 Nisan 2019 Pazartesi 19:35
IMF tehdidine yerli ve milli roketle cevap! ABD bastırdıkça Türkiye yükseliyor

 Yeniakit.com.tr 

Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAFKASSAM) Başkanı Doç. Dr. Hasan Oktay, ABD Başkanı Trump’ın Dışişleri Danışmanı Jong Sitilides’in, Türkiye’nin S-400 alımında ekonomik yaptırımlara uğrayacağı ve IMF’ye gitmeye mecbur kalacağı açıklamasına tepki gösterdi. Kıbrıs Harekâtı sonrası Türkiye’ye yönelik girişilen ambargoya Yerli ve Milli silahları üreterek cevap verildiğini hatırlatan Oktay, yerli namlu ve roket üretimi ile ABD’nin tehdidine cevap verildiğinin ifade etti. Oktay, ABD’nin Türkiye’ye yönelik baskısının en büyük nedeninin Türkiye’nin İran’a yönelik bir operasyona karşı çıkmasından kaynakladığını belirtti.

Asıl konu İran

ABD’nin, S-400 alımında F-35’ten öte Türkiye ile İran pazarlığı yaptığına değinen Oktay, “İran konusunda Türkiye ciddi anlamda direniyor. Bu direnç karşısında da ABD, zaman zaman Türkiye’nin aleyhine olabilecek ihtimalleri basında tutarak Türkiye’yi İran konusunda ikna etmeye çalışıyor. Eğer İran konusunda Türkiye’yi ikna ederse bütün problemler çözülmüş olacak. Ama Türkiye İran konusunda direncini devam ettirmiş olursa ABD yavaş yavaş başka konuları da gündeme getirmeye başlayacak” diye konuştu.

ABD, Çin'e karşı hazırlanıyor

Trump’ın asıl hedefinin Venezuela ve İran meselesini çözerek Çin’e yönelmek olduğunu kaydeden Oktay, “ABD, bir yıl içerisinde uzun vadeli olarak Çin’in önünü almaya çalışacak. Çünkü Çin, önü alınamayan yükselen bir değere ve kontrol edilemeyecek bir güce dönüşmek üzere. Trump, Çin’e operasyon yapacağı bir sırada Venezuela’dan kendi topraklarına saldırı olabileceğinden hareketle Venezuela’yı şu anda kısa zamanda dönüştürmek istiyor. İran’da da aynı sıkıntıyla karşı karşıya. Bunları halletmeden Çin’in üzerine gitmek istemiyor. Çin de Türklere karşı kurduğu Çin Seddi’ni şimdi de ABD’ye karşı İran’da kurmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 19:35
  1. ABD
  2. IMF

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