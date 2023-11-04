IMF son tahminini duyurdu: Türkiye öngörüsü gündeme oturdu! Dolar kuru raporu: O tarihte 120 TL

IMF tarafından yayımlanan bir raporda Türkiye ekonomisi ve Dolar/TL kuru tahminlerine ilişkin dikkat çekici detaylar yer aldı. Raporda yıl bazında Dolar kuru için beklenen gelişmelere özel bir vurgu yapıldı. Özellikle, kurun 120 TL'ye kadar kademeli bir yükseliş yaşayabileceği öngörüsü dikkat çekti.

IMF tarafından yayımlanan bir raporda Türkiye ekonomisi ve Dolar/TL kuru tahminlerine ilişkin dikkat çekici detaylar yer aldı. Raporda yıl bazında Dolar kuru için beklenen gelişmelere özel bir vurgu yapıldı. Özellikle, kurun 120 TL’ye kadar kademeli bir yükseliş yaşayabileceği öngörüsü dikkat çekti.

IMF, Türk lirası bazında artış beklenen milli gelirin dolar bazında da yükseleceğine inanıyor. Kuruma göre, 2024 yılında milli gelir 1 trilyon 341 milyar dolar, 2025 yılında 1 trilyon 402 milyar dolar ve 2028 yılında ise 1 trilyon 576 milyar dolar seviyelerine ulaşacak.

Ayrıca dolar/TL kurunda önemli bir yükseliş öngörüyor. Bu kuruma göre, dolar kuru şu şekilde gelişecek:

2024 yılında 29,92 TL’ye,

2025 yılında 44,99 TL’ye,

2026 yılında 65,32 TL’ye,

2027 yılında 89,02 TL’ye,

2028 yılında 119,85 TL’ye yükselecek.

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AK Parti iktidarı tarafından açıklanan Orta Vadeli Program’daki dolar kuru tahminlerine göre, 2024 için dolar kuru tahmini 36.78 TL, 2025 için 43.94 TL ve 2026 için 47.80 TL olarak belirlenmişti.

Haftanın son işlem gününde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan Ekim ayı enflasyon verileri sonrasında, Dolar, Euro ve altın gibi döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyrini sürdürdü.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,94 artarak, bir önceki yılın Aralık ayına göre %38,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,46 artış gösterdi.

TÜFE’deki (2003=100) değişim ise 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,43 artış gösterdi. Aynı dönemde bir önceki yılın Aralık ayına göre %55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,26 artış yaşandı.

Çarşamba günü Fed Başkanı Powell’ın güvercin yorumlarının ardından, tahvil piyasasındaki getirilerde ve küresel düzeyde doların 6 büyük rakibi karşısındaki performansında gerileme görüldü. Dolar/TL kurunun ise eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişi bugün de devam etti. TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon verileri sonrasında, Dolar kuru yeni bir zirve olan 28,40 TL seviyesine ulaştı.

Haftanın son işlem gününde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan Ekim ayı enflasyon verileri sonrasında, Dolar, Euro ve altın gibi döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyrini sürdürdü.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,94 artarak, bir önceki yılın Aralık ayına göre %38,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,46 artış gösterdi.

TÜFE’deki (2003=100) değişim ise 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,43 artış gösterdi. Aynı dönemde bir önceki yılın Aralık ayına göre %55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,26 artış yaşandı.

Çarşamba günü Fed Başkanı Powell’ın güvercin yorumlarının ardından, tahvil piyasasındaki getirilerde ve küresel düzeyde doların 6 büyük rakibi karşısındaki performansında gerileme görüldü. Dolar/TL kurunun ise eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişi bugün de devam etti. TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon verileri sonrasında, Dolar kuru yeni bir zirve olan 28,40 TL seviyesine ulaştı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar 28,41 TL‘den, Euro 30,47 TL‘den, Sterlin 35,06 TL’den, Japon Yeni ise 18,78 TL‘den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta ons altın 1.996 Dolar‘dan, Gram altın 1.819 TL‘den, Çeyrek altın 3 bin 36 TL‘den, Cumhuriyet altını 12 bin 463 TL‘den, Gram Gümüş ise 21,28 TL‘den fiyatlanmıştı.