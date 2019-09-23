IMF ile gizli görüşme skandalı... CHP'den pişkin savunma!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz’ın Ankara Hilton’da IMF yetkilileriyle yaptığı özel toplantı tartışma konusu olmuştu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısında gazetecilerin söz konusu toplantıyla ilgili sorularını yanıtladı.

CHP'den Abdullah Gül açıklaması

Öztrak şu ifadeleri kullandı:

“Bir kere gizli saklı görüşme yapmadık. Bilinen bir otelin lobisinde görüşme yaptık. Gizli olduğu nereden çıkarılıyor? Sanki IMF’yi bu ülkeye biz davet etmedik, Hazine ve Maliye Bakanlığı davet etti. Uluslararası Para Fonu yetkilileri muhalefetle, iş dünyasıyla görüşürüz. Bizle yapılan görüşme de bu çerçevededir. Kimse buzağı aramasın.”