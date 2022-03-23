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Ekonomi IMF: Enflasyon yükseliyor
Ekonomi

IMF: Enflasyon yükseliyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, enflasyonun yükseldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 05:30:00 - 2022-03-23 05:40:29
IMF: Enflasyon yükseliyor

Georgieva, Foreign Policy dergisince düzenlenen etkinlikte Ukrayna'daki savaşın küresel ekonomik görünüm üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

IMF'nin nisanda büyüme tahminlerini güncellemeye hazırlandığına işaret eden Georgieva, Ukrayna'daki savaşın küresel ekonomiye etkisinin daha detaylı raporlanabileceğini anlattı.

Ekonomik büyüme tahmininde düşüş bekleniyor

Georgieva, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmininde düşüş beklendiğini ancak büyüme tahmininin yine de pozitif kalmasının öngörüldüğünü aktardı.

IMF, son olarak ocak ayında Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncellemiş ve 2022 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,9'dan 4,4'e düşürmüştü.

"Enflasyon yükseliyor"

Kristalina Georgieva, "Büyümenin artması ve sorun haline gelen enflasyonun düşmesi için mücadele veriyorduk. Tam tersi büyüme düşüyor, enflasyon yükseliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Küresel ekonomi etkilenecek"

Zayıf ekonomilerde resesyon riskinin olabileceğine dikkati çeken Georgieva, savaşın neden olduğu yüksek enerji ve gıda fiyatlarından kaynaklanan şokların ve Rusya'ya yönelik yaptırımların birçok gelişmekte olan ülkeyi etkileyeceğini dile getirdi.

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