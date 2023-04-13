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Siyaset IMF detayı gözden kaçmasın! İşte Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz planı
Siyaset

IMF detayı gözden kaçmasın! İşte Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz planı

Yeniakit Publisher
2023-04-13 15:33:00 - 2023-04-13 15:34:45
IMF detayı gözden kaçmasın! İşte Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz planı

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde IMF yetkilileriyle yaptıkları pazarlıkları ifşa olan CHP’li Faik Öztrak ile İYİ Partili Durmuş Yılmaz’ın, ekonominin başına geçeceği konuşuluyor.

CHP’li Faik Öztrak ile İYİ Partili Durmuş Yılmaz’ın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması halinde ekonominin başına geçecekleri konuşuluyor. Öztrak, 2001 ekonomik krizinin yaşandığı dönemde Kemal Derviş'in sağ koluydu. Derviş, IMF’nin de isteğiyle Türkiye ekonomisinin başına atanmasının ardından yanına çok güvendiği bir isim olan Öztrak'ı da almıştı. 20 bankanın battığı, binlerce kişinin işsiz kaldığı, Türkiye ekonomisine 251 milyar liralık yük bindirilen kriz döneminde Hazine’nin başında şimdinin CHP Sözcüsü Faik Öztrak vardı. Öztrak, Derviş ile birlikte IMF'yi Türk siyasetine hakim kılma projesinin aktörlerinden biriydi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'borç alma' sinyali

CHP ile İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın ortasında yine IMF yer alıyor. Kılıçdaroğlu ‘IMF ile stand-by düzenlemesi’ yapacaklarını, ‘dış borçlanma söylemi’ ile itiraf etmişti. Kılıçdaroğlu'nun, 650 bin deprem konutunun inşası için gereken finansmanı yurt dışındaki kuruluşlardan kredi kullanarak sağlayacaklarına ilişkin açıklamaları IMF'ye mesaj olarak algılandı.

Otel köşelerinde gizli pazarlık

Öztrak ile kaynak için Türkiye’ye IMF’yi adres gösteren Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz’ın olası bir kabinede ekonomi politikalarını uygulamak için görev almaları bekleniyor. Bilindiği gibi iki isim de 22 Eylül 2019’da Ankara’daki bir otelde IMF yetkilileriyle yaptıkları gizli toplantılarla kamuoyunun gündemine gelmişti. Her fırsatta AK Parti’nin IMF ile görüştüğünü iddia eden CHP ve İYİ Parti yönetimi, otel köşelerinde yakayı ele verince tutarsız tavırları nedeniyle yoğun tepki almıştı. Oysa, AK Parti Hükümeti, 20 milyar dolardan fazla borç ödeyerek 14 Mayıs 2013’te IMF defterini kapatmıştı.

Türkiye'nin geleceğine ipotek koydular

Batık ekonomiyi düzeltsin diye can simidi olarak ithal edilen Kemal Derviş, Faik Öztrak'ı 16 Mart 2001’de Hazine Müsteşarı yaptı. Öztrak, göreve getirilmesinin ardından soluğu IMF’nin yanında aldı. Hazine’nin başında olduğu 2000-2003 yılları arasında politika faizleri yüzde 190’lara çıktı. Milli gelirin yüzde 20’si faize gidiyordu. Yüksek faiz nedeniyle ülkede yatırım ve sosyal harcamalara alan kalmıyordu. Öztrak ayrıca 40 bin yeni işsizin oluşmasına sebebiyet verdi.

Kaynak: Yeni Şafak
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