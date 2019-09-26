IMF defterini kapatıp attık

Mustafa Şaşmaztürk Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ankara’da Anadolu Yayıncılar Derneği’nin düzenlediği “Anadolu Sohbetleri” programında basın mensuplarıyla bir araya gelerek gelişen iç ve dış gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta CHP ve İYİ Partili isimlerin Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetiyle otel odasında gizlice bir araya gelmesine ilişkin görüşlerini paylaşan Kurtulmuş, şunları dile getirdi:

IMF siyasal dayatmacı

“IMF heyeti ile muhalefetin partilerinin görüşmesi meselesi. IMF sadece ekonomik konularda tavsiyelerde bulunan bir kuruluş değildir. Aslında küresel finans kapitalizmin önemli siyasal kurumlarından birisidir. Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF’nin kapısına muhtaç kalmayacaktır. Türkiye, IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır. Kimse IMF ile gizli kapaklı görüşmeler yapmaya kalkmasın.” Kurtulmuş, Fırat’ın doğusuna operasyona ilişkinse, “30 kilometre derinliği güvenli bölge yapacağız. Eninde sonunda bu bölge temizlenecek” dedi.

Analar hepimizin

Akit’in evlat nöbeti tutan annelere ilişkin sorusu üzerine Kurtulmuş, “Buranın siyasi bir tartışma konusu yapılmayacak kadar önemli ortak bir mesele haline getirilmesi lazım. Burada AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, diğer bütün partiler herkesin burada ortak tepki göstermesi lazım” dedi. “Türkiye çok çetin meydan okumalarla karşı karşıya” diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti: “Türkiye her türlü meydan okumaya karşı hazırlıklıdır. Çok çetin bir dönem girdiğimizi biliyoruz. Terörün sona erdirilmesi için kararlılığımız ortadadır. Türkiye yoluna devam ediyor. Bir tane ekseni vardır, o da kendi milli eksenidir. Türkiye artık bir istikamete girmiştir.”