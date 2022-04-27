IMF bir haftada ikinci Çin mesajı

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Asya Pasifik Departmanı Direktör Yardımcısı Krishna Srinivasan, Çin’in küresel tedarik zincirinin korunması ve yeşil enerjiye dönüşüm sürecinde hayati önem taşıdığını savundu. Çin Uluslar arası Radyosu’nun aktardığına göre, Srinivasan önceki gün Çin Medya Grubu’na verdiği demeçte, Çin’in Asya Pasifik bölgesindeki en büyük ekonomi olduğuna işaret ederek, kuşkusuz Çin’deki salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte tedarik zincirinin de etkili şekilde canlanmaya başlayacağını savundu.

Rusya-Ukrayna savaşı Asya’nın büyümesini etkiledi

Yeşil enerjiye dönüşüm sürecine değinen Srinivasan, “Son günlerde Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle küresel enerji fiyatlarında dalgalanma yaşandı, buna rağmen, Çin’de yeşil enerjiye dönüşüm sürecinde gözle görülür başarılar kaydedildi. Orta vadeli bakıldığında, yeşil enerjiye dönüşüm ve enerji tedarik çeşitliliğinin önemini kavramlıyız. Çin’in bu süreçte önemli rol oynacağına inanıyoruz.” diye konuştu. Srinivasan, savaşın Asya'nın büyümesini üç şekilde etkilediğini söyledi. Emtia fiyatlarını artırarak birçok ülkede enflasyonda önemli artışa neden oldu. Avrupa'daki büyümeye zarar vererek Asya'ya yönelik dış talepte çöküşe yol açtı. Asya ülkelerini, özellikle de temelleri zayıf ve yüksek borç seviyelerine sahip ülkeleri vuran küresel finansal koşullardaki sıkılaşmayı şiddetlendirdi.