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IMF Başkanı'ndan 'dijital para' çıkışı! 'Tüm merkez bankaları çıkarmalı'

IMF Başkanı Christine Lagarde,tüm merkez bankalarının dijital para birimi çıkarmayı düşünmesi gerektiğini belirterek, "Devletler dijital ekonomiye para sağlamada rol oynayabilir." dedi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:03
IMF Başkanı'ndan 'dijital para' çıkışı! 'Tüm merkez bankaları çıkarmalı'

BBC'de yer alan habere göre, Singapur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde konuşan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, "Piyasaya dijital para birimleri sürmeyi ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor. Devletler dijital ekonomiye para sağlamada rol oynayabilir." dedi.

Özel şirket ve finans kurumlarınca çıkarılan veya otonom sistemler olarak işleyen mevcut dijital para birimlerinin güvenlik konusunda kuşkulara yol açtığına dikkati çeken Lagarde, devletlerin bu işe el atmasının sistemleri çok daha güvenli hale getireceğini vurguladı.

Devletlerin nakit para için olduğu gibi dijital para için de güvence mekanizması olması gerektiğini savunan Lagarde, "Böyle bir sistemin avantajlı olacağı açık. Ödemeler hızlı, güvenli, ucuz ve kısmen anonim olacaktır. Merkez bankasının varlığı da ödemelere güvenli bir temel sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Dünyada halen Kanada, Çin ve Uruguay merkez bankalarının dijital para birimi yayımlama planları olduğuna dikkati çeken Lagarde, "Ne kadar çok kişiye hizmet ederseniz o kadar ucuz ve işlevsel olur. Özel firmalar bir ödemenin gerçekleşmemesinin toplumsal maliyetini değerlendirme durumunda olmadıklarından güvenlik konusunda yeterli yatırımı yapmayabilirler." diye konuştu.

"Evrensel dijital para birimi olmamalı"

Bu görüşü ortaya atarken evrensel geçerliği olan bir dijital kur fikrini savunmadığının altını çizen Lagarde, böyle bir adımın çok ciddi, dikkatli ve yaratıcı değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Lagarde, bu konuda daha önce yaptığı açıklamalarda Bitcoin gibi dijital para birimlerinin para transferlerinin anonimliği ve gizliliği nedeniyle yasa dışı faaliyetlerde kullanılabileceğine yönelik endişeleri dile getirmişti.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 15:03
  1. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi
  2. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde
  3. Bitcoin
  4. IMF
  5. Uluslararası Para Fonu
  6. Dilital para çıkışı
  7. flaş açıklama

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