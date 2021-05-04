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Ekonomi IMF Başkanı Georgieva uyardı: Acilen gerekli
Ekonomi

IMF Başkanı Georgieva uyardı: Acilen gerekli

Kurumlar vergisine ilişkin küresel bir anlaşma yapılması gerektiğini belirten Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, bunun vergi veya ticaret savaşına girme riskinden kaçınmak için acilen gerekli olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 21:36:00 -
IMF Başkanı Georgieva uyardı: Acilen gerekli

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF'nin "Baskı Altındaki Kurumsal Vergiler: Neden Reform Gereklidir ve Nasıl Tasarlanabilir?" başlıklı kitabının tanıtımında bir konuşma yaptı.

Dünyanın Kovid-19 salgını ve iklim değişliği gibi iki "feci ve pahalı" krizle karşı karşıya olduğunu aktaran Georgieva, "Yenilenmiş pek çok taraflılık ruhuyla birleşen bu acil ihtiyaçlar bize uluslararası vergi sistemini yeniden düşünmek ve düzeltmek, 21'inci yüzyıla gerçekten uygun bir sistem yaratmak için eşsiz bir fırsat veriyor." dedi.

Georgieva, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın küresel asgari kurumlar vergisi üzerinde G20 ülkeleriyle çalıştıklarını duyurduğunu anımsatarak, bu tür bir çok taraflı yaklaşımın yüksek karlı çok uluslu firmaların hem yeterli hem de düşük gelirli gelişmekte olan ülkeler de dahil önemli taahhütlerinin bulunduğu ülkelere vergi ödemesini sağlamanın tek yolu olduğunu ifade etti.

IMF Başkanı Georgieva, "2021'de kurumlar vergisine ilişkin küresel bir anlaşma konusunda özellikle iyimseriz. Bu, herkesin kaybettiği kaotik bir vergi veya ticaret savaşına girme riskinden kaçınmak için acilen gereklidir." diye konuştu.

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