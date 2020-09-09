IMEI nedir? Telefon ya da tableti kaybolan kişiler genellikle IMEI kodunun nasıl sorgulanacağını merak ediyor. IMEI kodu telefonların 15 haneli kimlik numarasıdır. Bu kod her telefon için özeldir. Aynı kod başka bir cihazda kesinlikle bulunamaz. Üretim aşamasında telefon ve tabletler için belirlenen bu numarayı basit birkaç adımda öğrenmeniz mümkün. Peki, IMEI nasıl sorgulanır?

IMEI sorgulama | IMEI numarası nereden öğrenilir?

IMEI kodu telefon ve tabletler için son derece önemlidir. 15 numaralı bu kod sayesinde mobil cihazlar kaybolduğunda ya da çalındığında kolayca bulunması sağlanıyor. GSM şirketleri bu kodlar sayesinde cihazın konumuna ulaşabiliyor. Ayrıca ikinci el bir telefon alındığında bu telefonunun çalıntı olup olmadığı da öğrenilebiliyor. 15 haneli bu kodu telefonunuzdan öğrenip e devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Cep telefonu IMEI numarası öğrenme

E devletten IMEI kodunu sorgulamak için öncelikle bu kodu telefonunuzdan öğrenmelisiniz. Bunun için telefonunuz arama kısmında *#06#’yi tuşlayın. Ardından ekranınızda belireceği rakamı e devletten sorgulatabilirsiniz.

IMEI sorgulama e-devlet

Telefonunuzdan öğrendiğiniz 15 haneli kodu e devlete girip sorgulayabilirsiniz. Bu kod telefonunuzun ne zaman sisteme işlendiğini, Türkiye’ye nasıl geldiğini ve cihazın modelini sizlere gösteriyor.

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IMEI garanti sorgulama

Telefonunuzun garanti kapsamında olup olmadığını da IMEI kodu ile öğrenmeniz mümkün. Telefonunuzdan yukarıda belirttiğimiz kodu tuşlayarak IMEI numarasını öğrenebilirsiniz. Bu kodu telefonunuz güvencesinin olduğu markanın internet sitesinden sorgulatabilirsiniz.

IMEI kayıt

Yurt dışından getirilen telefonların ülkeye girişinden 120 gün içerisinde kayıt altına alınması gerekiyor. Yurt dışından satın aldığınız cep telefonunu kullanmanız için bu kayıt yaptırmanız gerekiyor. 4 ay içerisinde kayıt yaptırmadığınızda telefonu kullanamıyorsunuz. Bunun için e devletten IMEI numarası ile kayıt yaptırmanız gerekiyor. Gereken ücreti ise e devlet ve internet bankacılığı yöntemiyle ödeyebiliyorsunuz.

CEP TELEFONU KAYIT İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

IMEI eşleştirme

IMEI kodu ile cep telefonu numaranızı eşleştirmeniz mümkün. Bu işlemi de e-devlet üzerinden yapabilirsiniz.

IMEI KODUNU CEP TELEFONU NUMARANIZLA EŞLEŞTİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İPhone IMEI sorgulama

Pek çok kişi İPhone cihazlarda IMEI kodunun nasıl sorgulanacağını merak ediyor. İPhone telefonların tuş takımından *#06# numarasını tuşlayın. Ekrana çıkan kodu telefonunuz kayıt işlemlerinde, garanti sorgulatmada, kayıp cihazı bulmakta kullanabilirsiniz.