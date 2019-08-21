IMEI nedir? IMEI kaydı nasıl yapılır? IMEI kodunu bulma EMEI kayıt ücretine kadar? Yurt dışı telefon kayıt ücretleri ne kadar? Yurt dışı telefon harçları ne kadar?

IMEI NEDİR?

Her cep telefonunun bir kodu vardır ve tıpkı parmak izi gibi eşsizdir. Yani sadece o telefona özeldir. IMEI kodu, telefonun ömrü boyunca değişmez. "International Mobile Equipment Identity"nin ("Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği") kısaltılmış hali olan IMEI kodu telefonun kutusunda ve garanti belgelerinde görülebilir.

IMEI KODU NASIL BULUNUR?

Telefonunuzda *#06# yazarak IMEI kodunu ekrana getirebilirsiniz. Ya da ayarlardan şu şekilde IMEI kodu bulunabilir: iOS (iPhone, 3G iPad): Ayarlar > Genel > Hakkında menüsünde. Android: Ayarlar > Telefon hakkında menüsü altında.

IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yurt dışı telefonların kayıt ücreti bin 500 lira oldu.

PEKİ IMEI KAYDI NASIL YAPILIR?

Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların (IMEI numarasına sahip) tamamının kayıt altına alınması gerekiyor (Cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar vs.). Kayıt işlemi ise E-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

KAYIT ÖNCESİ DİKAT EDİLMESİ GEREKENLER

IMEI kaydı için kişiye ait yurda giriş yapılan belgenin son üç yıl içerisinde herhangi bir cihaz kayıt işleminde kullanılmamış ve kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı tarih üzerinden 120 günlük hak düşürücü sürenin geçmemiş olması gerekmektedir.