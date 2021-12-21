IMEI kayıt harcına zam geldi

Mobil iletişimde yeni abonelik işlemleri sırasında Özel İletişim Vergisi (ÖİV) yeni yıldan itibaren yüzde 36.2 zamlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu ÖİV ile ilgili düzenlemesi bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren söz konusu oran yeniden değerleme oranı nispetinde yüzde 36.2 artırılarak 117 TL olarak yeniden belirlendi. Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu ÖİV tutarı 2021 yılı için 86 TL idi.

Yüzde 10'luk ÖİV ile karıştırılıyor

Yeniden değerleme oranına göre artırılan bu maktu ÖİV, çoğu zaman sabit ve mobil internet abonelerinden alınan ve yüzde 10 olarak uygulanan ÖİV ile karıştırılıyor.

Yıl Maktu ÖİV Tutarı (TL)

2022 :117

2021 :86

2020 :79

2019 :65

2018 :53

2017 :47

2016 :46

2015 :44

2014 :40

2013 :39

2012 :37

2011 :34

Ancak yeniden değerleme oranı ile iletişim hizmetinden alınan bu yüzde 10’luk ÖİV oranı arasında bir ilişki bulunmuyor. Maktu ÖİV ilk abonelik tesisinde alınıyor, yüzde 10'luk ÖİV ise her ay faturalara yansıtılıyor.

Dolayısıyla bugünkü değişikliklerin, yeni abonelikler hariç, faturalara bir yansıması olmayacak. Diğer bir ifadeyle eğer yeni abone değilseniz, faturanızı artıracak bir durum sözkonusu değil.

Imei kayıt harcı 2732 lira oldu

Bugünkü Resmi Gazete’de iletişim sektörüne ilişkin olarak uygulanacak bir diğer zam ise yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan IMEI kayıt harcı tutarı oldu. Buna göre sözkonusu tutar yüzde 36.2’lik yeniden değerleme oranında artırıldı.

2021 yılında 2 bin 6 TL olan yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt harcı tutarı, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 bin 732 TL olarak uygulanacak.

Yıl IMEI Kayıt Ücreti (TL)

2022 :2732.4

2021 :2006.2

2020 :1838.7

2019 :1500

2018 :500

2017 :149.2

2016 :138.5

2015 :131.5

2014 :119.5

2013 :115

2012 :100