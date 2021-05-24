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Gündem IMDB, Sedat Peker sayfasını kaldırdı
Gündem

IMDB, Sedat Peker sayfasını kaldırdı

Dizi ve film puanlama sitesi olarak bilinen Internet Movie Database (IMDb), Sedat Peker'in videolarının yer aldığı sayfayı siteden kaldırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 13:10:00 -
IMDB, Sedat Peker sayfasını kaldırdı

Dünyanın en popüler film ve dizi veri tabanını bünyesinde barındıran Internet Movie Database (IMDb), Sedat Peker'in videolarının yer aldığı sayfayı yayından kaldırdı.

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in videoları için IMDb'de açılan 'Sedat Peker vs AK Parti' sayfası, yayından kaldırıldı. IMDb, 'Top 250 TV Programları' sayfasının yayınını da durdurdu.

Peker'in çektiği videolar, dün (23 Mayıs 2021) IMDb'de TV programları kategorisinde yayınlanmıştı.

Sayfa, 30 bine yakın kişi tarafından oylandı.

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