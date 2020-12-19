Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Güneysu'nun en tanınmış simalarından 'İmdat Hoca' olarak tanınan Hafız İmdat Gündoğar vefat etti. İmdat Hoca, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu.

İmdat Hoca vefat etti

Rize'ye bağlı Güneysu ilçesinin en tanıdık simalarından Hafız İmdat Gündoğar vefat etti.

Kentin en önemli kanaat önderlerinden olan ve ilçesinde en eski esnaf olarak bilinen Gündoğar, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu. Geçtiğimiz günlerde entübe edilen İmdat Hoca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'Yılın Ahisi' ödülünü Erdoğan'dan almıştı

Öğrencilerin hâmisi, yoksulların koruyucusu olarak da tanınan Gündoğar, 2016 yılında 'Yılın Ahisi' seçilmiş ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan almıştı.

Gündoğar, soba ve kuzine üretimi başta olmak üzere demircilik mesleğini ilerleyen yaşına rağmen hiç bırakmamasından dolayı bu ödüle layık görülmüştü.

İmdat Gündoğar kimdir?

Türkiye genelinde 'Yılın Ahisi' seçilen Rizeli demirci ustası İmdat Gündoğar, 2016 yılında kendi yaşamını şu sözlerle özetlemişti;

"1942 yılında Rize’de doğdum. Elli altı senedir burada çalışıyoruz. Buralarda eski oyunlardan Rize oyunları olarak aykırı tikoz, aykırı ateş ve kuku papula vardı. Onları oynardık. Eskiden pati üzerine, tahta üzerine Elif ba’yı yazardım. Oradan öğrenirdik. Zavendikli Hoca Efendi ile beraberdik. Aynı mahalledeniz. Birlikte okuduk. Sonra geldi bizim camiye imam oldu. Onunla beraber hafızlık çalıştık. O büyük alimdi. Yokluğuna hala alışamadık. Eserleriyle yaşayacak.

1954-56 yılları arasında İsmail Ağa’da bulunduk. Hafızlık Kuran dilleri eğitimi yaptım. Dürgerzade’de Kuran kursu vardı. Hocası Kesik bacak İsmail Hoca Efendiydi. Benim hanım ile aramızda sevdalık yok. O günler farklıydı. Ya şimdi ise onunla konuşacak öbürü onunla konuşacak da. Aynısını ben bugün diyorum. Kız ve oğlan birbiriyle görüşsün anlaşsın. Evlilik ondan sonra olsun. Bizim dönemimizde evliliklerde öyle hediye işi olmazdı. Konu komşu toplanırdı, sohbet ederdik. Vesaire.

Sohbeti, muhabbeti, yemesi içmesi bol olurdu. Düğün süresi bir gece bir gündür. Gençlerimize beş vakitte duamız olur ki, bugünkü nimetten istifade edelim. Bu bir nimettir. O günkü zorlukların içerisinde öyle iken bugün istediğin yerde okuyabiliyorsunuz. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Yani özgürlüğün tam zirvesini yaşıyorsunuz. Allah bu nimeti verdi, bize nasip etti. Bundan istifade etmek hepimize düşer. İnşallah bugünkü düzene Allah bir zeval vermeyecek. Duamız budur. Bugün gençlik istediği takdirde ulaşamayacağı mevki yoktur. Bu büyük bir nimettir.

Cumhurbaşkanı diyor ya hani nereden nereye. Elektrik yok, meydan yok, yol yok. Şimdi ise elhamdülillah. Burada sadece bir ilkokul vardı. Başka okul diye bir şey yoktu. Şimdi ise pek çok okul var maşallah. Biz onların neresinden bakıyoruz temelinde değiliz. Elhamdülillah, benim elli altı senedir gayem, sermayem, gençliğin ilim sahibi olabilmesi için mücadele etmek"