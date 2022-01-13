Arsa alacak ya da var olan arsayı bölmek isteyenler imar ile ifraz ifadelerin ne anlama geldiğini merak ediyor.

İmarlı nedir ifrazlı nedir? İmarlı ile ifrazlı arasında fark nedir?

Bir arsanın kullanım şekli veya tapunun bölünmesi gibi konuları araştıranların karşısına imar, ifraz gibi ifadeler çıkıyor. Bu ifadeler arasındaki farkları ise kelimelerin tanımlarını yaparak anlatmaya çalışacağız.

İmarlı arsa nedir?

Üzerinde sadece yapı inşasına izin verilen arsalara denir. Emlak Vergisi Kanununa göre bu arsaların üzerinde zirai faaliyetler yapıldığı takdirde bahsi geçen alanın imarlı arsa olmayacağı ifade edilmiştir.

İfrazlı arsa nedir?

Tapuda tek parça olarak kayıtlı iken parçalara bölünerek parsellere ayrılması işlemine arsanın ifraz olmuş şekli denmektedir. Böylece her parça başlı başına tapu kütüğüne arsa olarak kayıt olmaktadır. Tescil işlemleri bu yönde yapılmaktadır.

İfraz terimini araştıranların karşısına bir de tevhid ifadesi çıkıyor. Peki, tevhid arsa ne anlama geliyor?

Tevhid, ifraz işleminin aksine birbirine bitişik olan birden fazla arsanın birleştirilmesi işlemine denir. Mülk sahibi eğer birbiriyle sınırı olan arsaların tümüne veya sınırı kesinleşmiş birkaç arsaya tapu güvencesi altında sahipse bu arsaları birleştirerek tek bir arsa altında tapulandırabilir. Yapılan birleştirme işleminin imar mevzuatına uygunluğu onaylattırılır. (Onay mercii; işleme konu parseller belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise belediye encümeni; mücavir alan dışında ise il özel idaresidir.)