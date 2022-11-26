İmar affı ile ilgili flaş gelişme! Milyonların gözü bu haberde

2023 seçimlerine doğru imar affının çıkacağı söylentileri arttı. Hürriyet yazarı Fatih Çekirge ise hükümet kanadından yetkililerle konuşup imar affıyla ilgili edindiği bilgileri köşesinde aktardı.

Af beklentisinin yüksek olduğuna dikkat çeken Çekirge, "Meclis’te bazı milletvekilleri 'imar affı önergesi' vermiş mi? Verdiyse kimler? Ve niye vermişler?" diye sordu

"Kesinlikle böyle bir çalışma yok"

Çekirge, bugünkü köşe yazısında şunları kaydetti:

"'Hükümet oy için imar affı çıkartacak' diye bekleyenler için yazıyorum: Hükümet kanadından kiminle konuşsam imar affını uygun bulmuyor. İmar affına karşılar. Milletin denizlerini, kıyılarını, gelecek nesillerin ormanlarını 'seçimde oy kazanmak için' imara açacak bir siyaset anlayışı da yok.

Ve ilk ağızdan öğrendim ki: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda imar affı diye bir çalışma kesinlikle yok. Böyle bir çalışma için verilmiş bir talimat da yok. Yani... İmar affı yok...

Kaldı ki Bakanlık da buna karşı... Hangi bürokratla konuşsam ormancısından çevresine kıyılardaki bu 'imar affı vurgunu'na karşı...

Zaten 'imar affı' kavramı niye vardır? Çiftçinin oğlu evlenir, imar izni olmayan yere oğlu için iki göz ev yapar. Toprak da öyle denize sıfır, önünden iskelesi çıkan yasak bölge değildir. Dağ köyünde kendi tarlasındadır.

İmar affı bu tür mağduriyetler giderilsin diye çıkartılırsa anlamlı olur. Denize sıfır malikâneler ya da kaçak oteller için değil...

Evet, imar affı yok ama... Beklenti de çok... Beklentiyi yaratan da şu soru: Meclis’te bazı milletvekilleri 'imar affı önergesi' vermiş mi? Verdiyse kimler? Ve niye vermişler?"