İmamoğlu'nunki ilkesiz bir trajedi, vıcık bir komedi

Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini “Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden yerel yönetici” diyerek eleştiren solak oyuncu Fırat Tanış'ı linç eden tayfa, İBB Başkanı “Fırat Tanış haklı, tiyatro dememeliydim” ifadeleriyle çark edince geri vitese taktı. İmamoğlu yandaşlarının, tornistandan sonra “Başkanımız ne kadar da kibar. Bir sanatçının uyarısı üzerine geri adım attı” dediğini hatırlatan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ortada ilkesiz bir trajedi, vıcık bir komedi olduğunu belirtti. İşte solakların samimiyet(sizliği)ini gözler önüne seren o yazı:

"Ekrem İmamoğlu, hükümeti eleştirirken...

“Tiyatro oynamaya kalkmasınlar” dedi.

Oyuncu Fırat Tanış da bunun üzerine...

“Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden yerel yönetici” diye İmamoğlu’nu eleştirdi.

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Bunun üzerine...

İmamoğlu’nu ölümüne savunanlar, hemen Fırat Tanış’a cephe aldılar.

“Duyar kasıyorsun, kasma” diye Fırat Tanış’a yüklendikçe yüklendiler.

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Ve yüklenmeler sürerken...

Ekrem İmamoğlu...

“Fırat Tanış haklı, tiyatro dememeliydim” deyiverdi.

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Peki İmamoğlu’nun bu tutumu üzerine İmamoğlu’nu ölümüne savunup Fırat Tanış’a laf çakanlar ne dediler?

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Ne diyecekler? Şunu dediler:

“Başkanımız ne kadar da kibar. Bir sanatçının uyarısı üzerine geri adım attı.”

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Kısacası İmamoğlu’nu ölümüne savunanlar, olayı tam bir tiyatroya dönüştürmüş oldular.

Oynadıkları tiyatronun türü ise şu:

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İlkesiz bir trajedi... Vıcık bir komedi..."