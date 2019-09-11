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İmamoğlu'nun yüzüne karşı söyledi: Ah üstüne hizmet bina edilemez

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla buluşmada konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB'deki işten çıkarmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:10
İmamoğlu'nun yüzüne karşı söyledi: Ah üstüne hizmet bina edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Büyükşehirin Belediye Başkanlarına hitap etti. Konuşmasının bir bölümünü göreve gelen CHP'li belediyelerdeki işten çıkarmalara ayıran Erdoğan, kendi İBB Başkanlığı döneminde bir tek kişinin bile ekmeğiyle oynamadığını söyledi.

Üzüntü ile takip ediyoruz

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerdeki işten çıkarmalarla ilgili şu ifaleri kullandı;

Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerine ne siyaset ne adalet ne de hizmet bina edilemez. Son aylarda bazı belediyelerimizde yaşanan hadiseleri üzüntü ile takip ediyoruz. Bizler İBB başına geldiğimizde bir tek kişinin dahi ekmeğiyle oynamadık. Kimseyi ekmeğinden aşından etmedik. Ne araçlarla ne personelle uğraşmadık. Sizlere mevladan başarılar diliyorum. Teşrifleriniz için her birinize başarılar diliyorum.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:10
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. ekrem imamoğlu
  6. mansur yavaş
  7. tunç soyer

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