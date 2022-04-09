  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İmamoğlu'nun yüzde 40'lık zammı için o adım atılacak
Gündem

İmamoğlu'nun yüzde 40'lık zammı için o adım atılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu İBB'nin öğrenci akbillerine yaptığı yüzde 40'lık zamma itiraz edeceklerini ve AK Parti olarak, Cumhur İttifakı ile birlikte Pazartesi günü İBB Meclisi'ne yeni bir teklif sunacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 12:43:00 -
İmamoğlu'nun yüzde 40'lık zammı için o adım atılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu İBB'nin öğrenci akbillerine yaptığı yüzde 40'lık zamma itiraz edeceklerini ve AK Parti olarak, Cumhur İttifakı ile birlikte Pazartesi günü İBB Meclisi'ne yeni bir teklif sunacaklarını açıkladı. Göksu, sunacakları bu yeni teklifte, yüzde 40'lık zammın geçersiz olmasını ve yapılan yüzde 40'lık zammı da İBB'nin sübvanse etmesini isteyeceklerini belirtti.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Devran

Teröristlere, yandaşlarına, yalaka "sanatçılarına", heykelcilerine verdikleri paranın milyonda birini İstanbul'luya, İstanbul'un öğrencilerine çok görüyor yunan tekfuru. Az bile yapıyor! Ne yapsa az!

Nur

Karışmayın kardeşim bırakın ya istanbulun çoğunluğu bu adamları seçmedimi çeksinler cezalarını sonuna kadar bunların pisliğini becereiksizliğini düzeltmek ak partiye mi kaldı .siz düzeltiyorsunu da onlara oy verenler farkındamı yooo bırakın ne hali varsa görsünler arada kalanlar var ama o kardeşlerimizde sabır etsinler az kaldı ya iflasa süreklerler batırırlar istanbulu yada seçimle giderler inşallah
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay