İmamoğlu'nun yüzde 40'lık zammı için o adım atılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu İBB'nin öğrenci akbillerine yaptığı yüzde 40'lık zamma itiraz edeceklerini ve AK Parti olarak, Cumhur İttifakı ile birlikte Pazartesi günü İBB Meclisi'ne yeni bir teklif sunacaklarını açıkladı. Göksu, sunacakları bu yeni teklifte, yüzde 40'lık zammın geçersiz olmasını ve yapılan yüzde 40'lık zammı da İBB'nin sübvanse etmesini isteyeceklerini belirtti.