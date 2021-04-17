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Gündem İmamoğlu'nun yönettiği İBB'den bir kötü haber daha! Belediye borç dahi alamayacak duruma geldi
Gündem

İmamoğlu'nun yönettiği İBB'den bir kötü haber daha! Belediye borç dahi alamayacak duruma geldi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “2 yılda belediyenin borcunu 43 milyar 402 milyon liraya çıkaran İBB Başkanı, İstanbul için bugüne kadar algı ve şovdan başka ne üretti?” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 21:16:00 -
İmamoğlu'nun yönettiği İBB'den bir kötü haber daha! Belediye borç dahi alamayacak duruma geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 27 yıl sonra ilk kez 'borç dahi alamayacak' duruma geldiğini açıkladı.

"Belediyenin borcunu 2 yılda 43 milyar 402 milyon liraya çıkardı"

Göksu, Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve 'CHP'li İBB Yönetimi, yasal borçlanma limitlerini aştığı için 'İBB'yi 27 yıl sonra ilk kez 'borç dahi alamayacak' duruma getirdi. 2 yılda belediyenin borcunu 43 milyar 402 milyon liraya çıkaran İBB Başkanı, İstanbul için bugüne kadar algı ve şovdan başka ne üretti?' diye sordu.

'121 milyar TL'lik kaynağı nerede harcadınız?'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 121 milyar TL'lik kaynağı nerede harcadığını sormuştu.

Kabaktepe şunları söylemişti:

İBB'nin iştirakleri dahil toplam bütçesi 75,5 milyar TL. Hükümetten gelenle birlikte 93 milyar TL. İBB'nin 2 yılda borçlanması 19 milyar TL. Bu sene ona 9 milyar TL daha eklenecek. Peki, bu kadar parayı atmadığınız temellere mi, yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?'

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Yorumlar

osman

eyyy istanbulu eserinle övüne bilirsin.
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Temur

İSTANBUL SALGİN DONEMİNDE MALESEF TOPLU TASİMA SEBEBİ İLE FELC OLDU İBB MALESEF SALGİNDA BUNU COZEMEDİ
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