İmamoğlu'nun yargılandığı davada erteleme kararı

31 Mart 2019 İstanbul seçiminin iptal edilmesinin ardından, Eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve kurul üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası, bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Ekrem İmamoğlu duruşmaya katılmazken, İBB Başkanı'nın avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmayı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Mahir Başarır, Süleyman Girgin, Aykut Erdoğdu, Turan Aydoğan, Gökan Zeybek, Sibel Özdemir ve Veli Ağbaba izledi.

Dört yıla kadar hapsi isteniyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Savcı, hapis cezasının yanı sıra İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "siyasi yasak" içeren 53. maddesinin de uygulanmasını da istemişti.

Karar çıkmadı, dava ertelendi

Bugün görülen davada karar çıkması bekleniyordu. Ancak davanın 21 Eylül'e ertelenmesine karar verildi.

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, erteleme kararının ardından yaptığı açıklamada; "Delillerimizin incelenmesini istedik. Mahkeme bunu kabul etti. Evet bu kararı, iyi bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. Zaten o deliller incelenince YSK'ya dair bir ifade olmadığı görülecektir" dedi.

İmamoğlu'ndan açıklama

Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir mesaj paylaşan İmamoğlu, "Türkiye'de böyle bir davanın olması, yapılması ve sürülmesi ve iddia makamının daha önce ortaya koyduğu ceza utanç verici. Her şeye rağmen umudumuz yargının ve adaletin kurallarına uygun bir biçimde sürdürülebilir zemine oturtulması. Bütün yoldaşlarıma, siyasi dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum. 15.00'te Saraçhane'de yani İstanbul'a ait olan ve İstanbulluların evinde kamuoyunu bilgilendireceğim" dedi.