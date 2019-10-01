İmamoğlu’nun yardım iddialarını İBB çürüttü! İşte o vakıfa ödeme yapılmadığına dair belge

Ekrem İmamoğlu, belediyenin bazı vakıflara para aktardığını iddia etmişti. Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’na herhangi bir ödeme yapılmadığına dair belgeyi twitter hesabından paylaştı.

Fuat Uğur, ‘Selçuk Bayraktar da “İftira, bize geçen tek kuruş yok” dedi ve İBB’ye dava açtı. Mahkeme İBB’den bu iddianın belgesini istedi. O belge ekte. Yalancı utandı mı?’ ifadelerini kullandı.

Öğretim görevlisi Barış Ertem’de konuya dair twitter hesabından paylaşımda bulunarak, ‘Belediyeler vakıflara nakit para yardımı yapamaz, yasak dedik. İBB'den vakıflara nakit para yardımı yok dedik. İmamoğlu ısrarla "var" dedi. Konu mahkemeye gitti. Mahkeme belge isteyince İBB "para verilmemiş, yalan söylemişiz" yazıp mührü basmak zorunda kaldı. Sırada daha çok vakıf var’ ifadelerini kullandı.