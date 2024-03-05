  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan için tedirgin eden uyarı: Daha önce görülmemiş olaylar olacak

‘Stres artıyor’ diyerek deprem bölgesini açıkladı! 7 üzeri şiddetli bekleniyor

İran allak bullak olacak! O “Türkiye” detayı resmen kan dondurdu

Türkiye’yi sarsacak iddia geldi: AK Parti ile Yeniden Refah, İstanbul için…

Hedefteki o profesör yeniakit.com.tr’ye konuştu.. Bakın “Maymun Lobisi” nerelere kadar sızmış!..

Türkiye'den yardım istediler! "Bu sorunla baş edemiyoruz"

Gram altında treni kaçıranlara güzel haber! Alım zamanını açıkladı

Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşı yeniden belirlenecek

Filistinli kadınların kıyafetini giyip dalga geçen İsraillinin son haline bakın!..

Olmaz denilen oldu! Türkiye, ABD'nin vermediği füzeyi yaptı
Gündem İmamoğlu'nun vatandaşlara layık gördüğü İstanbul! Trafik yine kilitlendi
Gündem

İmamoğlu'nun vatandaşlara layık gördüğü İstanbul! Trafik yine kilitlendi

Yeniakit Publisher
2024-03-05 19:15:00 - 2024-03-05 19:25:55
İmamoğlu'nun vatandaşlara layık gördüğü İstanbul! Trafik yine kilitlendi

Ekrem İmamoğlu'nun ulaşıma çözüm getiremeyip vatandaşları rezil ettiği İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu, yağmurun da etkisiyle yüzde 85'e kadar yükseldi.

AK Parti'den koltuğu devralmasıyla İstanbul'u 90'lı yıllara götüren Ekrem İmamoğlu'nun iş bilmezliği vatandaşları çileden çıkartıyor. İmamoğlu metrobüs, İETT gibi toplu ulaşım araçlarında meydana gelen arızaların yanı sıra İstanbulluyu, hem araç hem de özellikle iş saatlerinde insan trafiğine mahkum etti.

İstanbul’da sağanak yağışın etkisiyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken kentte trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar yükseldi.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Kartal ile Kadıköy arasındaki bölümünde her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor. TEM otoyolunda Sancaktepe ile Ataşehir, Şile yolunda ise Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu Ünalan ile Ümraniye ayrımından başlıyor. Tersi istikamette Çağlayan'dan başlayan yoğunluk ise köprüde normale dönüyor ve Ataşehir'de yeniden artıyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Okmeydanı ile Zincirlikuyu arasında her iki yönde trafik durma noktasına geldi. Maslak ile Hasdal arasında araçlar güçlükle ilerliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

D-100 kara yolu Haramidere kavşağı, Hadımköy ile TEM otoyolu arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor. TEM otoyolu ile Metris kavşağı arasında çift yönlü trafik yoğunluğu sürüyor.

Basın Ekspres Caddesi'nde trafik her iki yönde ağır seyrediyor. Alibeyköy ile Eminönü, Karaköy ile Ortaköy arası sahil yollarında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü ve Avcılar ile Küçükçekmece ve Avcılar arasındaki yan yolda trafik güçlükle ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 80, Anadolu yakasında ise yüzde 90'a kadar ulaştı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran yağmurla kent genelindeki trafik yoğunluğu ortalama yüzde 85 olarak ölçüldü.

Toplu taşıma ve araçlarında yolcu yoğunluğu

Akşam mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışanlar tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu.

Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk gözlendi.

Turnike bölgesinden metrobüse, metro veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar yağmurun da etkisiyle zor anlar yaşadı. Yağmurdan korunmaya çalışan bazı vatandaşlar üst geçitlerin altlarına sığınmak zorunda kaldı.

Özgür Özel İmamoğlu'nun oyunu reddetti!
Özgür Özel İmamoğlu'nun oyunu reddetti!

Siyaset

Özgür Özel İmamoğlu'nun oyunu reddetti!

İmamoğlu videosu sosyal medyada patladı!
İmamoğlu videosu sosyal medyada patladı!

Sosyal Medya

İmamoğlu videosu sosyal medyada patladı!

Şovmen İmamoğlu vatandaşı bezdiriyor! İstanbul'a yakışmayan manzara
Şovmen İmamoğlu vatandaşı bezdiriyor! İstanbul'a yakışmayan manzara

Gündem

Şovmen İmamoğlu vatandaşı bezdiriyor! İstanbul'a yakışmayan manzara

İmamoğlu'ndan giderayak son vurgun: Usulsüz ihalelere itiraz eden bürokratları...
İmamoğlu'ndan giderayak son vurgun: Usulsüz ihalelere itiraz eden bürokratları...

Gündem

İmamoğlu'ndan giderayak son vurgun: Usulsüz ihalelere itiraz eden bürokratları...

İBB Adayı Murat Kurum'dan İmamoğlu'na çok sert sözler: Büyükelçilerle yaptığın kirli anlaşmaları açıkla
İBB Adayı Murat Kurum'dan İmamoğlu'na çok sert sözler: Büyükelçilerle yaptığın kirli anlaşmaları açıkla

Gündem

İBB Adayı Murat Kurum'dan İmamoğlu'na çok sert sözler: Büyükelçilerle yaptığın kirli anlaşmaları açıkla

İBB’de yağmaya başlayan İmamoğlu’ndan bürokrat kıyımı
İBB’de yağmaya başlayan İmamoğlu’ndan bürokrat kıyımı

Gündem

İBB’de yağmaya başlayan İmamoğlu’ndan bürokrat kıyımı

Boyundan büyük konuştu! Ekrem ev hanımlarını küçümsedi
Boyundan büyük konuştu! Ekrem ev hanımlarını küçümsedi

Gündem

Boyundan büyük konuştu! Ekrem ev hanımlarını küçümsedi

Ekrem İmamoğlu ile ilgili gündemi alt üst edecek iddia! CHP’nin ciğerini bilen isim böyle açıkladı
Ekrem İmamoğlu ile ilgili gündemi alt üst edecek iddia! CHP’nin ciğerini bilen isim böyle açıkladı

Medya

Ekrem İmamoğlu ile ilgili gündemi alt üst edecek iddia! CHP’nin ciğerini bilen isim böyle açıkladı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23