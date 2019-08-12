İmamoğlu'nun "T.C. numarası" davası

İZMİR (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada paylaşılan mazbatasında T.C. numarasının açıkça görüldüğünü belirterek, İmamoğlu'nun, T.C. numarasını kendisinin paylaştığı iddiasıyla hakkında dava açmasına anlam veremediğini söyledi.

Serkan Bayram, yaptığı açıklamada, bugün bir kısım medya organlarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisi aleyhine açtığı davalara ilişkin haberlerin yer aldığını belirtti.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İmamoğlu'nun kendisine açtığı davaya ilişkin belgeleri gösterdiğini ancak bu belgelerden T.C. numarasının okunmasının mümkün olmadığını kaydeden Bayram, şu ifadeleri kullandı.

"İstanbul seçimleri sırasında sosyal medyada, Beylikdüzü Belediye Başkanıyken yaptığı bir ziyareti paylaşmıştım ve 'Terör örgütü sevicilerinin cenazesine katıldın ama Trabzon'un şehidi Eren Bülbül'ün cenazesine niye katılmadın? Trabzonlu merttir, milliyetçidir. Vatandaşlarımız bunu bilsin' demiştim. Bunun akabinde bana 50 bin liralık tazminat davası açtı. Ben de Meclis'te düzenlediğim basın toplantısında, 'İmamoğlu, ben herkesi kucaklıyorum, benim dilim barış dili' diye söylemlerde bulunuyor, 'Peki bu bana açılan dava doğru bir dava mıydı?' demiştim ve bana açılan belgeleri göstermiştim. Burada T.C. numarası okunmuyordu bile. Akabinde bana, 'Benim T.C. numaramı paylaşmış, bu numarayı kullanan birileri de bahis oynamıştır' diye bir dava daha açtı. Benim buradaki birinci kastım davanın açılmış olduğunu göstermekti. Bu dava dilekçesinde T.C. numarası okunmuyordu bile. İmamoğlu ise kendi eliyle sosyal medyada mazbatayı paylaştı ve mazbatada ise T.C. numarası açıkça görünüyordu."

Medyada yer alan bugünkü habere anlam veremediğini kaydeden Bayram, "Bu millet sizi seçmiş, mazbatanızı almışsınız. Bundan sonra bizim beklentimiz, vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermektir, sorunlarını çözmektir. Bu işleri bıraksın. Bu işlerle uğraşmak Büyükşehir Belediye Başkanına yakışmaz. Bir dava değil bin dava da açsa mücadelemizi sürdürürüz ki İstanbul halkı bu insanın nasıl bir insan olduğunu görsün." ifadelerini kullandı.