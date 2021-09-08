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Gündem İmamoğlu’nun seçim vaadi tekrar gündem oldu! Su kullanım ücretlerine yüzde 40 indirimi bindirim olarak yaptı
Gündem

İmamoğlu’nun seçim vaadi tekrar gündem oldu! Su kullanım ücretlerine yüzde 40 indirimi bindirim olarak yaptı

Her şey çok güzel olacak deyip sunduğu vaatlerle halkı kandırarak İstanbul’a başkan seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun 25 Şubat 2019 tarihli seçim vaatleri tekrar gündem oldu. Su kullanım ücretlerine yüzde 40 indirim sözü veren İmamoğlu, fiyatlara bindirim yapınca tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 15:59:00 -
İmamoğlu’nun seçim vaadi tekrar gündem oldu! Su kullanım ücretlerine yüzde 40 indirimi bindirim olarak yaptı

CHP’li İBB yönetiminin hesap bilmeyen ve popülist yaklaşımlarından dolayı İSKİ’nin bu hale gelmesi Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaatlerini akıllara getirdi.

25 Şubat 2019 tarihide CHP’li Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara seçim vaatlerinde bulundu.

İşte İmamoğlu’nun “İmamoğlu varsa çözüm var” başlığıyla vatandaşa sunduğu vaatler ve bunların sonuçları.

1. Vaat; İstanbullulara musluktan içilebilir su

16 milyonluk seçmene içirdiği kuyu suyu ile çürümüş oldu. CHP'li İBB’nin kaçak tesislerde Hamidiye markası ile kuyu suyu sattığı ortaya çıktı.

2. Vaat; Su kullanım ücretlerine %40 indirim

Su kullanım ücretlerine indirim vaadiyle halkı kandıran CHP’li Ekrem İmamoğlu, yüzde 40 zam teklifi meclise geldi, AK Parti grubunun baskısı sonra bu zam talebi yüzde 15.62 olarak yansıdı. Bu gelen büyük zam bugüne kadar yaptığı zamlardan sadece bir tanesiydi.

3. Vaat; Dar gelirli ailelere özel destek

Dar gelirli ailelere destek sözü vererek halkın manevi duygularını suistimal etti.

Ramazan ayında bile dar gelirli ailelere yardım kolisi dağıttık diyerek reklam yaptığı kişiler, CHP’li seçmenler olduğu ortaya çıktı.

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