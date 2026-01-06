  • İSTANBUL
Gündem İmamoğlu’nun posterinin indirilmesi için dilekçe verdi, evi kurşunlandı! CHP üyesine İmamoğlu kurşunu
İmamoğlu’nun posterinin indirilmesi için dilekçe verdi, evi kurşunlandı! CHP üyesine İmamoğlu kurşunu

CHP’ye sert eleştirileriyle son dönemde öne çıkan CHP üyesi Erol Temurçe’nin evi kurşunlandı. Temurçe’nin son olarak Ekrem İmamoğlu’nun posterinin CHP İstanbul İl Başkanlığı binasından indirilmesi için savcılığa dilekçe verdiği öğrenildi.

CHP’den ihraç edilen gazeteci Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu’nun posterinin CHP İstanbul İl Başkanlığı binasından indirilmesi için savcılığa dilekçe veren ve CHP’deki yolsuzlukları sık sık eleştiren CHP üyesi Erol Temurçe’nin evinin kurşunlandığını yazdı.

Yarkadaş “Son dönemlerde CHP’ye yönelik sert eleştirileriyle öne çıkan CHP Üyesi Erol Temurçe’nin evine ateş edildi. Dün gerçekleşen saldırıyı video çekerek duyuran Temurçe ile az önce konuştum. Temurçe “Bu camı değiştirmeyeceğim. Böyle bırakacağım” dedi. Temurçe, son olarak Ekrem İmamoğlu’nun posterinin CHP İstanbul İl Başkanlığı binasından indirilmesi için savcılığa dilekçe vermişti” dedi.

1
Ali

Gene Demokratlıkları tuttu demekki....
