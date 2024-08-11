İmamoğlu'nun Paris'teki gizli ajandası ortaya çıktı! Hayırlı işler, bol güneşler Eko

Star yazarı Hüseyin Gülerce, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda Paris'te düzenlediği etkinlikleri eleştirdi. Gülerce, İmamoğlu'nun belediye kaynaklarını kişisel PR çalışmaları için kullandığını belirtti. Paris'teki İstanbul Evi etkinliğinin sponsorlarla finanse edildiği açıklamasını şüpheyle karşılayan Gülerce, bu tür faaliyetlerin halkın gözünde olumsuz bir izlenim oluşturduğunu söyledi. Gülerce, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ciddi bir hazırlık yaptığını belirttiği yazısında şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı yolunda taşları döşemeye devam ediyor.

Bir film de Roma'dan sonra Paris'te çevirdi.

İstanbul'da düzenlenecek olan 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın imza töreni için geçtiğimiz Mayıs'ta 36 gazeteciyle İtalya'nın başkenti Roma'ya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu defa da Paris seyahati ile gündemde.

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Şimdilerde sütre gerisinden yazan Ertuğrul Özkök, Roma gezisi için; "31 Mart Türkiye'sinin yeni medyası; İmamoğlu'nun B-737'sindeki gazeteciler" demişti.

İmamoğlu, gazetecilerin bütün masraflarının Belediye bütçesinden karşılandığını doğruladı. "Etik kurallar üzerinden eleştirileri dinliyoruz. Bir eksiğimiz varsa bakarız, bir sonrakinde yapmayız ama ilk kez yapıyoruz" dedi.

İmamoğlu'nun uçağındaki gazeteciler arasındaki bazı isimler, kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığında gönüllü destek birliği gibiydi:

İsmail Saymaz, Sözcü; Alişer Delek, Sözcü TV Genel Müdürü; Barış Pehlivan, Cumhuriyet; Kürşad Oğuz, HalkTV; Nevşin Mengü, Now TV programcısı; Yavuz Oğhan, Gazete Pencere...

İmamoğlu, "bir daha yapmayız" dedi ama yaptı.

Bu defa da Paris olimpiyatlarını bahane etti.

İBB ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliği ile Paris'in ünlü moda müzesi Palais Galliera'da "İstanbul Evi" açıldı.

İstanbul'da düzenlenecek olan 2027 Avrupa Oyunları'nın tanıtımı ve 2036'daki Olimpiyat Oyunları adaylığı için kiralandığı söylenen İstanbul Evi için 7 günlüğüne 'Palais Galliera'da 249 bin 260 Euro kira bedeli ödeme yapıldı.

İki husus kamuoyunun dikkatini çekti.

1. İstanbul Evi'nin açılışına; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul'un 17 ilçe belediye başkanı eşleriyle birlikte katıldı.

Lobi faaliyetleri bahanesiyle keyifli bir aile gezisi tertiplenmiş, Paris olimpiyatlarına da denk getirilerek unutulmaz hatıralar için fırsat değerlendirilmişti.

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda ikinci kilometre taşı da geçilmiş oldu.

2. Roma'da 20 milyon TL belediye kasasından ödenirken Paris'te harcanan 249 bin 260 Euro (9 milyon 137 bin 871,60 TL) için önce bir açıklama yapılmadı.

Eleştiriler, "ya bunlar millet aç aç" diye bağırırken Paris'te gönül eğlendiriyorlar. Maçlarda boy gösteriyorlar, bayan voleybol takımı Çin'i yenince 'ayağımız uğurlu geldi, ne uğursuzlar var' diye de utanmadan sıkılmadan konuşuyorlar" diye CHP dostlarınıbile rahatsız edecek boyutlara geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun hemen devreye girdi:

"Paris'teki 'İstanbul Evi' ile ilgili tüm masraflar, sponsorların şartsız bağışı ile karşılanmıştır. İstanbul'un olimpiyat adaylığı yolundaki bu önemli uluslararası tanıtım faaliyeti için İBB bütçesinden para harcanmamıştır." dedi.

Peh... Uluslararası tanıtım faaliyeti içinmiş... Dünya, olimpiyatlara kilitlenmiş iken sizin sesinizi kim duydu? Paris'te yaşayan Türkler var; gazeteciler, akademisyenler... "Tanıtımla ilgili ne gazetelerde, ne televizyonlarda bir haber yok" diyorlar.

Başka bir konu; bu "şartsız bağış" yapan sponsorlar kimmiş?

İsimlerinin açıklanması gerekiyor.

Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diyenler mi bunlar?

İsimleri açıklansın ki bu insanlar şaibe altında kalmasın...

Asıl söyleyeceğimizi de söyleyelim.

Ekrem İmamoğlu, bir fırıldak çeviriyor amma herkesi kıt akıllı zannederek çeviriyor.

Mızrak çuvala sığmıyor.

CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturttuğu Özgür Özel'i de konu mankeni gibi Paris'e götürüyor, CHP'liler de bunu yutuyor mu?

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı beklentisi büyük ama oyunları müsamere tadında..."