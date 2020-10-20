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Gündem İmamoğlu'nun oyununu açıkladı: 1.5 yıl...
Gündem

İmamoğlu'nun oyununu açıkladı: 1.5 yıl...

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu; CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ‘siyasi intihal’ci olmakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 19:36:00 -
İmamoğlu'nun oyununu açıkladı: 1.5 yıl...

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 'siyasi intihal'ci olmakla suçladı.

İmamoğlu'nun oyununu açıkladı: Sırf 'ben yaptım' demek için...

Göksu; Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; "2018 yılında AK Parti dönemi başlayan ve neredeyse tamamlanan Silivri Katı Atık Depo Gazı Enerji Üretim Tesisi projesini göreve gelir gelmez sırf 'ben yaptım' demek için 1.5 yıl durduran İBB Başkanının bir de üstüne 'Onlar durdurdu, ben yaptım' demesi tam da 'siyasi intihal'dir" ifadelerini kullandı.

"Üstelik bir değil, tam 2 kez"

İmamoğlu'nun; Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi'nin AK Parti döneminde durdurulduğunu iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar; İmamoğlu'nun Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi'nin yapımını iki defa durdurduğunu, AK Parti döneminde tesisin yüzde 85'i tamamlandığı bildirdi.

Prof. Dr. Birpınar; "'Seymen Katı Atık Depo Gazından Enerji Üretim Tesisi Yatırımı durduruldu, biz tekrar başlattık' deniliyor. Halbuki durduranlar kendileri" dedi.

Sabah'ın haberine göre; Birpınar; Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi çalışmalarının 2 kez durdurulduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"İlki Nisan 2019'da durdurulan çalışmalar seçimlerin yenilenmesi kararıyla tekrar devam ediyor. Tekrarlanan seçimlerden sonra ikinci defa durdurularak sürecin ilerlemesi önleniyor. Buna rağmen 2019'da tesisin yüzde 85'i tamamlanıyor. Gaz motorları dahi o zamanda geliyor. Ama kamuoyu her zamanki gibi yine yanıltılıyor. Çalışmaların durdurulduğu, kendilerinin başlattığı ifade ediliyor. Halbuki çalışmaları durduranlar kendileri. Üstelik bir değil tam 2 kez."

Birpınar; İBB Başkanı İmamoğlu'nun 18 Nisan 2019 tarihinde İBB'ye bağlı kuruluşların tüm işler ve işlemlerin durdurulmasına karar verdiğine yönelik yazıyı da paylaştı.

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