İmamoğlu'nun otobüsü elde kaldı! 'Araç çekmez, kimseyi almayın'
Adalar'da faytonlar yerine kullanılmaya başlanan araçların, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şovu sırasında kalitesiz oldukları ortaya çıktı. Araçların fazla yolcu almayacağı belirtilerek, vatandaşların binmesi CHP'liler tarafından engellendi.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, atlı faytonlar yerine Adalar'a getirilen Çin malı elektrikli araçlara bindi. İmamoğlu ile aynı araca binmek isteyen vatandaşlar, "aracın çekmeyeceği" söylenerek indirildi. Bu sırada yapılan uyarılar, İmamoğlu'nun canlı yayına yansıdı.
Araca binmek isteyenlere, "İYİ Parti ilçe başkanını da alalım, tamam. Başka kimseyi almayın. Araç çekmez çünkü. Kaç kişi olduk?" uyarısı yapıldı.