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İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'da sergilediği araçlara ilişkin açıklama yaptı. Göksu, "Seçim kampanyası sürecinde 1717 tane makam aracından bahsetmişti. Galiba makam aracı bulamayınca şimdi de sahadaki hizmet araçlarını getirtmeye karar vermiş" dedi.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:50
İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesinde İBB'de gereksiz makam araçlarının olduğunu bunları Yenikapı'da sergileyeceği vaadinde bulunmuştu. Gereksiz makam araçlarını sergileyeceğini iddia eden İmamoğlu, bugün Yenikapı'ya belediye şirketlerine ait olan ve arazide hizmet aracı olarak kullanılan bazı araçları dizdi. Söz konusu sergiye AK Parti'den ilk tepki, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'dan geldi.

Sabah'a konuşan Göksu, "Hatırlarsanız seçim kampanyası sürecinde 1717 tane makam aracından bahsetmişti. Galiba makam aracı bulamayınca şimdi de sahadaki hizmet araçlarını getirtmeye karar vermiş" dedi.

"Bunların hepsi arazide kullanılan hizmet araçları" ifadesini kullanan Göksu, şöyle devam etti:

"Her birime şu kadar araç göndereceksin demiş"

Aldığım bilgilere göre her birimde sen 3 araç göndereceksin diye talimat verilmiş. Evde bakım, sosyal hizmet dahil arazideki araçları toplamışlar. Salı gününe kadar da devam edecekmiş. Şu andaki durum şu ortaya attıkları iddiaları ispatlamaya çalışıyorlar.

Kara propaganda için İstanbul'da hayatı durdurdu

Bu hırsla İstanbul'da hayatı durdurmuş durumdalar. Bu kara propagandayı yapabilmek için hayatı, hizmeti durdurmuş durumdalar. Evde sağlıkta örneğin hizmet bekleyen hastalar, İstanbul halkı şuan bu şov uğruna, evinde bakım hizmetinden mahrum bırakılmış durumda.

Evde bakım bekleyen hastalar Yenikapı'ya baksın

Çocuğu hastaneye götürülemeyen anne bugün neden gidemiyor diye merak ediyorsa Yenikapı'ya baksın. Araçlar şuan sayın Başkanın fanzatisine hizmet veriyor.


Madem ihtiyaç fazlası 60 gündür niye tutuyorsunuz?

Madem bu araçlar ihtiyaç fazlasıydı da 60 gündür görevdesiniz niye tutuyorsunuz? Bu araçlar bu şovdan sonra İBB bünyesinde tutulacak mı tutulmayacak mı? göreceğiz, takip edeceğiz.

Dağ fare doğurmuştur

Bir taraftan insanları ekmeğinden ediyorsunuz, bir taraftan her köşesinde bu şehrin bir yeni siyasi şov uğruna hizmeti durduruyorsunuz. Dağ fare doğurmuştur. Güneş balçıkla sıvanmaz. Hak ve hakikatler mutlaka ortaya çıkar.

Bu araçlar söylediğimiz gibi zabıtanın, sosyal hizmetlerin, evde bakım hizmetlerinin vs. kullandığı hizmet araçlarıdır. 1717 makam aracından da söz ettiler aylarca. hani 1717 makam aracı?"

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:50
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
  2. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu

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