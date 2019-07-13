İmamoğlu’nun kültür işlerini teslim ettiği Taner Çetin hakkında şok iddialar! “Odasına giren kadınların süresine göre...”

yeniakit.com.tr İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) şaşırtmayan atamalar devam ediyor. Koç’un şirketi TÜPRAŞ’ta çalışırken Sapanca’dan kaçak su çektiği için yargılanan ve İBB Başkanlığına İmamoğlu geldikten sonra İBB Genel Sekreteri olarak atanan Yavuz Erkut’tan sonra, İBB Kültür Daire Başkanlığı’na da tartışmalı bir isim atandı. Onca sanatçı dururken bir halay hocası olan ve geçmiş dönemlerde özellikle Beylikdüzü Belediyesi’nde çalışırken adının karıştığı skandallarla gündeme gelen Taner Çetin’in Kültür Dairesi’ne atanması büyük tepki topladı.

“İhale alan şirketten BMW’yi kaptı”

Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı’yken, belediye ihaleleri “belirli şirketler arsında pay edildi.” O dönem Beylikdüzü Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olan Taner Çetin, iddiaya göre ihale müdavimi şirketlerden biri olan Dilde Eğitim Spor Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri’nden ihale karşılığında BMW marka motosiklet aldı.

Müdürken sahneye çıkıp CHP’lileri coşturdu

Taner Çetin’in en tepki çeken hareketlerinden birisi, Beylikdüzü’nde müdürken, İmamoğlu’nun İBB seçim kampanyalarına destek vermek için kendi işini aksatması ve seçim otobüsünün üstüne İmamoğlu’ndan önce çıkıp çığırtkanlık yapmasıydı.

Sakal bırakıp, ‘Sakal kesin’ talimatı verdi

İdeolojisi gereği sakal bırakıp bıyığını bıyık üstüne çıkacak şekilde uzatan Taner Çetin, Beylikdüzü belediyesi çalışanlarına sakal kesin talimatı vermişti. Aynı zamanda sürekli kot pantolon giyen Çetin, belediye işçilerine kot pantolon giymelerini de yasaklamıştı.

Skandal iddialar: Odasında kalma süresine göre değerlendirme yapıyor

Haberol’dan Erol Öztürk, Beylikdüzü’nde müdürken kadınları taciz ettiği iddia edilen Taner Çetin’le ilgili, yıllar önce dikkat çeken bir yazı yazmıştı. Yazıda İmamoğlu’na da sitem eden Öztürk, “Sayın İmamoğlu, sizin belediye başkanı, CHP'nin de Beylikdüzü'nde iktidar olması için gece gündüz çalışan, kapı kapı dolaşan partililerinize Avcılar Belediyesi'nden adeta kovularak gönderilen bir adam eziyet ediyor. Bağırıyor, çağırıyor, işten atıyor... Neden sesiniz çıkmıyor? Ne buluyorsunuz bu adamda? Bizlerin bilmediği hünerleri mi var fuzuli ve yüklü para harcamaktan başka?” diye sormuştu.

Erol Öztürk’ün yazısı şu şekildeydi:

Kimileri tarafından 'Çakma Ceyar', kimileri tarafından da 'Çorapsız Ceyar' olarak tanınan Beylikdüzü Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Taner Çetin'in marifetlerini anlatmaya devam ediyoruz. Geçen dönemde işe alınan ve başarılı çalışmalarıyla takdir toplayan gazeteci bir arkadaşımız, Taner Çetin'in göreve gelmesiyle birlikte önce sürüldü, sonrasında işten çıkarıldı. Kendisiyle uzun uzun sohbet edip, bizde olan bilgileri kendisiyle paylaştık. O da bize bildiklerini söyledi...

NEYE GÖRE PERFORMANSI BELİRLİYOR?

Kendisinin işine, 'Performans Düşüklüğü' iddiasıyla son verildiğini söyleyen emekçi kardeşimiz; "Gerçek emekçi ve işi bilenleri ‘Performans Düşüklüğü’nü bahane ederek işten kovuyor ama işi bilmediği halde cazibesi olanları yanına almaya devam ediyor" şeklinde serzenişte bulundu. Diğer bir iddiaya göre Çetin'e elleriyle kahve yapanlar ve odasında uzun süre kalanlar en iyi (!) performansa sahip olmaktalar. Odasında oturmayı kabul etmeyen kadınların ise performanslarının Çetin tarafından düşük gösterildiği konuşuluyor...

45 DAKİKA KAPIDA BEKLEYENLER OLDU...

Bazı kadınları odaya aldığı ve kapıyı kitlediği iddialarına bizler önce inanmamış, bu kadarı da abartı olur diye düşünmüştük. Lakin eski bir çalışan bize şu açıklamayı yaptı: Bir evrağı onaylatmam gerekiyordu ancak kapı kapalı ve içeride başka bir bayan çalışanımız vardı. İsmini vermek istemiyorum. Yemin ediyorum abartısız tam 45 dakika kapıda bekledim. Ondan sonra kapı açıldı ve evrak onaylandı...

Ç.D... A.P... M.K...

‘Çorapsız Ceyar’ lakaplı Taner Çetin’e kahve yapıp elleriyle takdim edip odasında sohbet ettiği ilk kişinin Ç.D isimli bir bayan olduğunu ifade eden eski bir çalışan, M.K isimli bir diğer bayanın da Ç.D gibi kahve yapmaya ve odada uzun uzun sohbetler etmeye başlayınca birbirlerinden rahatsızlık duyduklarını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: Bir süre böyle devam ettikten sonra asıl yıldızı parlayan isim yavaş yavaş ortaya çıkıyordu: A.P... A.P, Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne Çağrı Merkezi çalışanı olarak işe alındı. Sağlık İşleri Müdürlüğü açılana kadar Beylikdüzü Belediyesi Çağrı Merkezi’nde (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde) diksiyon ve karşılama eğitimi aldı. O sırada Taner Çetin müdürlüğe getirildi ve A.P’yi gördü. O dönem Ç.D gözdeydi ama anlaşılan kafayı A.P'ye takmıştı... Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ADM binasındaydı. Sonrasında A.P Sağlık İşleri'ne çağrı merkezi çalışanı olarak gitti fakat belirli gün ve saatlerde 'Çorapsız Ceyar’ı ziyarete geliyordu. Hatta kocası dışarıda beklerken, A.P saatlerce Çetin'in odasında muhtemelen sohbet ediyordu…

A.P'Yİ SONUNDA YANINA ALMAYI BAŞARDI...

Kısa bir müddet sonra A.P’yi o dönem Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı olan Kariyer Planlama bürosuna aldırdı. A.P, Kariyer Planlama Masa Sorumlusu iken bu birimin İnsan Kaynakları'na bağlanacağı belli olunca panik olan 'Çorapsız Ceyar' apar topar A.P'yi Organizasyon Bürosuna çekti. Sonrasında A.P kendisine çok güzel kahveler yaptığı için Proje Koordinatörü olmayı başardı! Kısacası; işi bilen gerçek CHP'liler Avcılar'dan gelen sakallı ve taytlı sözde devlet memuru tarafından işten atılırken, işi bilmeyen malum şahıslar kahve yaparak (!) önemli görevlere gelmeyi başardılar...

NEREDE BU 3. KOORDİNATÖR?

'Çorapsız Ceyar'ın 3 proje koordinatörü olduğu söyleniyor. A.P ile M.K yanındaki odadalar. Peki ya 3. Proje Koordinatörü Bilal Ayyıldız nerede? Kendisinin bir odası var mı? Koordinasyonunu nereden sağlıyor?

DALLAS BELEDİYESİ OLSUN...

Hazır logoyu değiştirmişken, belediyenin ismini de 'TC DALLAS BELEDİYESİ' olarak değiştirmeyi öneren Belediye eski çalışanları, bu durumun belediyeye bağlı başka kurumlarda da yaşanmakta olduğuna dikkat çektiler. Örneğin Veteriner Hizmetleri ile BEYAŞ’ta...

Biz de Haberol olarak CHP İlçe Başkanı Taşkın Özer ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu göreve davet ediyoruz. Sayın İmamoğlu, sizin belediye başkanı, CHP'nin de Beylikdüzü'nde iktidar olması için gece gündüz çalışan, kapı kapı dolaşan partililerinize Avcılar Belediyesi'nden adeta kovularak gönderilen bir adam eziyet ediyor. Bağırıyor, çağırıyor, işten atıyor... Neden sesiniz çıkmıyor? Ne buluyorsunuz bu adamda? Bizlerin bilmediği hünerleri mi var fuzuli ve yüklü para harcamaktan başka? Siz Sayın Özer, neden örgüt üyelerinizin 'Çorapsız Ceyar' lakaplı bir kişi tarafından ezilmesine göz yumuyorsunuz? E tabi... Koltuğa kendi gücünüzle değil de bir başkasının gücüyle oturursanız, o bir başkasının sözünden çıkamazsınız... Değerli okurlarımız, bizi izlemeye devam edin. Beylikdüzü halkı adına başta 'Çorapsız Ceyar' lakaplı Taner Çetin'e ve onu ısrarla müdür olarak tutan Sayın Belediye Başkanı'na Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün harcamalarını kalem kalem soracağız.