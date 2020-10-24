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Siyaset İmamoğlu'nun koronaya yakalanması sonrası alarm! CHP İstanbul’da tüm faaliyetleri askıya aldı
Siyaset

İmamoğlu'nun koronaya yakalanması sonrası alarm! CHP İstanbul’da tüm faaliyetleri askıya aldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun koronavirüse yakalanması sonrası, CHP’nin İstanbul’daki tüm faaliyetleri askıya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 15:20:00 -
İmamoğlu'nun koronaya yakalanması sonrası alarm! CHP İstanbul’da tüm faaliyetleri askıya aldı

 yeniakit.com.tr  

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 40’ının İstanbul’da olduğunu açıkladı. İl genelindeki vaka artışı vatandaşı tedirgin ederken, siyasiler arasında da koronavirüse yakalananların sayısında artış yaşandı. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

İmamoğlu’nun da koronavirüse yakalanmasıyla birlikte, CHP il genelinde artan vaka sayıları nedeniyle İstanbul’daki tüm faaliyetleri askıya aldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Genel Sekreteri Oğuz Kemal Yakar tarafından partililere gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

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