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Siyaset İmamoğlu'nun korona sürecinde İstanbullulara yaptığı zulüm görüntülendi
Siyaset

İmamoğlu'nun korona sürecinde İstanbullulara yaptığı zulüm görüntülendi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tehdidine rağmen sefer sayılarını artırmamasıyla dikkat çekiyor. İmamoğlu'nun garajda beklettiği onlarca metrobüs havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 10:05:00 -
İmamoğlu'nun korona sürecinde İstanbullulara yaptığı zulüm görüntülendi

Megakentte, kısıtlama sonrası işe yetişmeye çalışan İstanbullular metrobüslerde tıka basa yolculuk yapmak zorunda kaldı. Altunizade, Mecidiyeköy, Edirnekapı, Cevizlibağ ve Avcılar gibi duraklarda yaşanan yoğunluk nedeniyle yolcular sosyal mesafe kurallarına uymakta zorluk çekti.

Balık istifi yolculuğa rağmen, yoğunluğun en üst düzeyde olduğu sabah 07.30-08.30 arasında metrobüs garajlarında yatan araçları havadan görüntülendi. Özellikle Edirnekapı ve Beylikdüzü duraklarında 50'ye yakın araç park halindeydi. 

İBB, vatandaşın canını hiçe sayıyor

Günlük vaka sayısı 30 bin olmasına rağmen devlet önlemler alırken İBB'de bulaşı önlemek için alınan önlemler çok kısıtlı. Bu durum toplu taşımaya binen vatandaşların yoğun olduğu saatlerde içler acısı hale geliyor. Vatan-daşlar tıklım tıklım ve sosyal mesafesiz yolculuk yaparken garajlarda bekleyen metrobüsler İBB'nin vatandaşı ne kadar hiçe saydığını açıkça gösteriyor.

600 metrobüs aracı bulunan İBB, kullanım yarı yarıya düşmesine rağmen yoğunluğu düşüremiyor. İBB verilerine göre, son bir yılda İstanbullular'ın metrobüsü kullanma oranı yarı yarıya düştü. Metrobüs başına yolcu sayısının da yine yarı yarıya düştüğü iddia edilse de yoğunluğun devam etmesi dikkat çekiyor.

Sabah'ın haberine göre, Cevizlibağ'da metrobüsü kullanan Fatih Tunç, "Seferler artırılsın" dedi. İşe gitmek için metrobüs ve tramvay kullanan Kenan Batur, "Mağdur oluyoruz. Bir çözüm bekliyoruz" diye tepkisini dile getirdi. Öte yandan İstanbul Esenyurt'ta pazar akşamı kısıtlama olmasına rağmen kahvehanede oyun oynayan 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza kesildi. Şahısların polisi "Cenazemiz vardı, bu yüzden toplandık" diye kandırmaya çalışması bu kadarına da 'pes' dedirtti.

Türkiye'de dün 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 15 bin 103, hasta sayısı 6 bin 420, ağır hasta sayısı 5 bin 836 oldu.

5 bin 17 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 436 bin 270'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 3.1'e geriledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak" uyarısında bulundu.

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