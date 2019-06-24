İmamoğlu'nun kazanmasına en çok onlar sevindi! İstanbul'daki seçim sonuçları açıklandı. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından vatan hainleri, teröristler ve Türkiye düşmanları sevinç çığlıkları attı.

Resmi olmayan sonuçlara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan seçimini kazanan isim CHP adayı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu'nun seçimi kazanmasına FETÖ'cü vatan haini Emre Uslu ve terör örgütü PKK'ya yakın isimlerden Amed Dicle'nin sevinmesi dikkatlerden kaçmadı. Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul'da sandıkların yüzde 99,37'si açılırken, CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 54,03, AK Parti adayı Binali Yıldırım yüzde 45,09 oy aldı. İstanbul seçim sonuçlarına göre, CHP adayı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı oldu. İmamoğlu'nun seçimi kazanmasının ardından sevinen isimler dikkatlerden kaçmadı.

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