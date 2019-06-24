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İmamoğlu'nun kazanmasına en çok onlar sevindi!

İstanbul'daki seçim sonuçları açıklandı. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından vatan hainleri, teröristler ve Türkiye düşmanları sevinç çığlıkları attı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 01:28
İmamoğlu'nun kazanmasına en çok onlar sevindi!

Resmi olmayan sonuçlara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan seçimini kazanan isim CHP adayı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu'nun seçimi kazanmasına FETÖ'cü vatan haini Emre Uslu ve terör örgütü PKK'ya yakın isimlerden Amed Dicle'nin sevinmesi dikkatlerden kaçmadı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul'da sandıkların yüzde 99,37'si açılırken, CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 54,03, AK Parti adayı Binali Yıldırım yüzde 45,09 oy aldı. İstanbul seçim sonuçlarına göre, CHP adayı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı oldu.

İmamoğlu'nun seçimi kazanmasının ardından sevinen isimler dikkatlerden kaçmadı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 01:28
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. CHP
  4. Emre Uslu

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  • liste aşşağı istikamete doğru uzayıp gidiyor liste aşşağı istikamete doğru uzayıp gidiyor 44 dk önce
    Görünenleri çok önemsemiyorum, onlar mâlum zaten. Listenin esas görünmeyen kahramanları da var: süleymancıklar, saadetçiler, yeni eşyâcılar vs..
  • Cihangir YilmazCihangir Yilmaz46 dk önce
    Gün ola harman olaElbet Birgün devran done
  • komünistkomünist51 dk önce
    bula bula yurtdışında yaşayanları mı buldunuz, bakırköy ilçe seçim kurulunda görevliydim, bina içine kadar kutlama sesleri geliyordu
  • pınar demirpınar demir52 dk önce
    vatan hainleri teröristler şeytanlar toplanmış ne için osmanlıdan kalan bir avuç toprağı alabilmek için...ALLAH size fırsat vermesin....biz fatihin torunlarıyız bir ölür bin diriliriz...ya siz...şeytanın arkadaşları...siz ne yapacaksınız öbür dünyada...ALLAH büyüktür
  • AbdUllah KüfrekarşıAbdUllah Küfrekarşı1 sa önce
    Küfür tek millettir. Kafirler için yaşasın cehennem...
  • Halil Saraloğlu Halil Saraloğlu 1 sa önce
    45 yildir Avrupada yasiyorum hic bir avrupa ülkesinde bizim ülkemizde oldugu kadar hain vede alcak yok sizden igreniyorum 80 yasin daki ajda sinin yüzüne tüküresim geldi bislik igrenc 
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Alt Tarafı Belediye Başkanlığını Kazandı Abartmayın Şerefsizler. Onuda Eninde Sonunda Kaybedecek. Hiç Şüphesiz ki.
  • HanzoHanzo1 sa önce
    pkk, fetö ve kemalist terör örgütü sevinçten 4 köşe. Ama üç beş güne birbirlerini tüketecekler. Onların genlerinde var bu.

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