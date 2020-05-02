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İmamoğlu'nun "isim değişikliği" kararına tepki: Yapılan tamamen hukuksuz

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun; Hacıosman Korusu'na Atatürk Kent Ormanı, Kemerburgaz Kent Ormanı’na da Cumhuriyet Kent Ormanı isimlerini koyduğuna yönelik açıklamasının hukuki hiçbir değerinin olmadığı bildirildi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Harita Komisyonu Başkanvekili Kübranur Uslu; bir yerin isim değişikliğinin tüm partilerden temsilcilerin yer aldığı Harita Komisyonu’nda karara bağlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:17:00 -
İmamoğlu'nun "isim değişikliği" kararına tepki: Yapılan tamamen hukuksuz

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Harita Komisyonu Başkanvekili Kübranur Uslu, Ekrem İmamoğlu'nun isim değişikliği önerilerinin komisyonda değerlendirilmediğini, karara bağlanmadığını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulmadığını hatırlatarak, "Herhangi birinin 'ismini değiştirdik' demesiyle isim değişikliği olmaz" dedi.

"Ortada hukuki sorun var"

Kübranur Uslu, şunları söyledi:

"İBB Başkanı, Hacıosman Korusu'na Atatürk Kent Ormanı, Kemerburgaz Kent Ormanı'na da Cumhuriyet Kent Ormanı isimlerini koyduklarını açıkladı. İsimlerden bağımsız, Harita Komisyonu başkanvekili olarak ortadaki hukuki sorunu sizlerle paylaşmak istiyorum."

"İsim değişikliği Harita Komisyonu'nda tartışılıyor"

"Sokak, cadde veya park herhangi bir yerin isim değişikliği için öncelikle teklifte bulunulur, öneri Harita Komisyonu'na gelir, tüm partilerden temsilcilerin yer aldığı komisyonda tartışılır olumlu veya olumsuz karara bağlanır."

"Komisyondan gelen önerge İBB Meclisi'nde onaylanır"

"Komisyondan gelen önerge İBB Meclisi'nde oylanır, meclisin vereceği karara göre isim değişikliği yapılır veya yapılmaz. Bahsi geçen iki isim değişikliği isteklerinden sadece biri komisyona ulaşmıştır, diğeri ile ilgili ise geçtiğimiz ay mecliste başka bir isim teklif edilmiştir."

"Henüz komisyona gelmedi İBB Meclisi'ne de sunulmadı"

"Meclisin ara vermesi sebebiyle bu öneriler henüz komisyonda değerlendirilmemiş karara bağlanmamış dolayısıla meclise de sunulmamıştır. Sonuç olarak herhangi birinin 'ismini değiştirdik' demesiyle isim değişikliği olmaz, bahsi geçen aşamalar izlenmelidir."

Sabah

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Yorumlar

serdar

nasıl olsa ağaçları kesip inşaat yapacağız .o yüzden ismin önemi yok
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ebu abdulmuttalib el Arabi bin Rükneddin

bu kadin niye rahatsiz olmus ben anlayamadim?
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