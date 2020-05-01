İmamoğlu'nun hizmeti bu kadar olur! İBB istismarı 'müjde' olarak duyurdu

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Seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' vaadinde bulunan ancak koltuğa oturmasının ardından işçi kıyımları, tatilleri, Yenikapı ve antrikot tiyatrolarıyla gündemi meşgul eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, istismarcılığa başladı.

"İcraat yok, istismar var"

Dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) sonrası önemi daha iyi anlaşılan şehir hastenelerinin simgesi olan Başakşehir Şehir Hastenesi'nin yolunu yapmayan İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden akıllara ziyan bir açıklama geldi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre; Sarıyer'de bulunan Hacıosman Korusu'nun ismi “Atatürk Kent Ormanı” olarak değiştirildi.

Kar- zarar hesabı yaparak otobüs, metrobüs ve metro seferlerinde kısıntıya giden İmamoğlu'nun bu istimarı İstanbulluların büyük tepkisini çekti.

İşte İBB'nin sitesinde yer alan "İmamoğlu'ndan 'Atatürk Kent Ormanı' müjdesi" şeklinde o açıklama: