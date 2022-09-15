İmamoğlu'nun Halk TV operasyonu tam gaz sürüyor! Kanalda CHP'lileri şoke eden istifa

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CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de üst düzey istifalar sürüyor.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'na kanal üzerinden operasyon çektiği iddia edilen süreç, İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'den Halk TV'ye transfer olması ile başladı. Moderatör Gökmen Karadağ'dan sonra kanalın Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın istifası, iddiaları güçlendirdi.

Toktaş istifasını Twitter hesabından duyurarak şu ifadeleri kullandı:

Halk TV ile buraya kadar. Halk TV’nin ekran arkasındaki/önündeki fedakar emekçileriyle birlikte sayıca bizi üçe, dörde katlayan kanalları geçerek bayrağı 2,5 yılda zirveye diktik. Yolun açık olsun Halk TV, yolunuz açık olsun can arkadaşlarım. Teşekkürler Cafer Mahiroğlu.

Halk TV'de yayınlanan "Açıkça" programının sunucusu Gökmen Karadağ da istifasını şöyle açıklamıştı:

Hoşça kal Halk TV ve teşekkürler. 5 yıllık bir ekran ayrılığından sonra müthiş bir dönüş yaşadım. Ancak buraya kadar sürdü. Bu ayrılık kanalın değil benim inisiyatifimdir. Tüm izleyenlere, yoldaşlık edenlere sonsuz teşekkürlerimle… Pazar Açıkça’da son kez buluşmak dileğiyle…